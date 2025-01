Firma požádala o posouzení EIA pro byty na Nákladovém nádraží Žižkov

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Společnost Žižkov Station Development založená developerskou firmou Sekyra Group a Českými drahami podala oznámení pro posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) pro plánovanou stavbu 3000 bytů v areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. ČTK to zjistila z databáze EIA . Předběžný termín zahájení stavby je podle oznámení v roce 2030 a ukončení o deset let později. Budovu samotného nádraží, kterou společný podnik původně rovněž zahrnoval, nedávno koupilo hlavní město.Firmu Žižkov Station Development založily Sekyra Group a ČD v roce 2007, státní dopravce v ní má podíl 51 a developer 49 procent. Cílem podniku je výstavba bytů na pozemcích jižně od budovy bývalého nádraží, které vlastní z větší části ČD. V rozsáhlém areálu kolem nádraží jinak mají pozemky i jiní vlastníci, již tam začala stavět firma Central Group a plánuje to i Penta či Finep. Nová čtvrť má mít až 20 000 obyvatel.

Sekyra Group plánuje na pozemcích postavit dva bloky bytových domů a park. Většina budov bude osmipodlažních s ustupujícím devátým podlažím, dominanty pak budou tvořit dvanácti až patnáctipatrové domy. V přízemí budov budou prostory pro obchody a služby. Celkem by podle oznámení ve 3000 bytech mělo na zhruba 239.000 metrech čtverečních hrubé podlažní plochy najít bydlení asi 8200 lidí.

Součástí záměru jsou podzemní garáže pro parkování zhruba 3000 aut. Podoba parku vzejde z architektonicko-krajinářské soutěže. Termín stavby je podle dokumentu pouze orientační a bude záviset na postupu přípravy projektové dokumentace a také na harmonogramu určeném budoucí stavební firmou.

Firma Žižkov Station Development měla také předkupní právo na rozsáhlou funkcionalistickou budovu nádraží, o kterou však projevila zájem Praha a nedávno ji po dohodě všech stran za 1,43 miliardy korun od ČD odkoupila. Plánuje tam vybudovat školu, byty, kulturní centrum, komerční prostory či kanceláře. Město také dokončuje dohodu s developery o penězích, které přispějí na budování veřejné infrastruktury nové čtvrti. Po jejím uzavření vedení magistrátu plánuje předložit zastupitelům změnu územního plánu, která další zástavbu umožní.

V nové čtvrti bude také tramvajová trať, kterou chce dopravní podnik začít stavět příští rok. Vznikající čtvrť napojí od západu na ulici Jana Želivského a od východu na Jarov. Částečně využije stávající železniční koleje. V areálu vznikne i nová Jarovská ulice, která by měla čtvrť napojit na chystaný úsek vnitřního okruhu a dopravně ulehčit ulici Jana Želivského.

Součástí původních plánů společného podniku byla i varianta zbourání nádraží. Proti demolici se však razantně postavili místní obyvatelé a část odborné veřejnosti. Ministerstvo kultury pak rozhodlo o památkové ochraně objektu, která platí od roku 2013.

Původnímu účelu přestalo nádraží, které vzniklo mezi lety 1934 a 1937 podle projektu architektů Karla Caivase a Vladimíra Weisse, sloužit v roce 2002. Příslušná trať byla oficiálně zrušená k začátku roku 2016.

reklama