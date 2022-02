Firma v Zambii vyrábí pohonné hmoty z použitých pneumatik a plastů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | jeh amm ink / jeh amm ink / Flickr.com Plasty a guma jsou tvořené dlouhými řetězci uhlovodíků, které lze zahřát a rozložit na něco, co se podobá ropě, což je v případě plastů a syntetické gumy to, čím byly na začátku. Několik společností po celém světě investuje do tohoto procesu, který zahrnuje spalování odpadní gumy a plastů. Jak moc jsou takové projekty ekologické, je ale stále předmětem diskusí.

Na použité pneumatiky a plastové obaly, které znečišťují postranní ulice měst a obcí v Zambii, je většinou příšerný pohled. Pro jednu společnost ale tento odpad představuje příležitost k výrobě paliva, které by mohlo snížit náklady země na dovoz energie a zároveň přispět k vyčištění ulic od odpadků. Projekt zambijské společnosti Central African Renwable Energy v současné době zpracovává denně 1,5 tuny odpadu na 600 až 700 litrů nafty a benzinu, napsala agentura Reuters.

Současná produkce sice zatím není dostatečná na to, aby se země zbavila hor odpadků nebo snížila roční účet za dovoz pohonných hmot, který dosahuje 1,4 miliardy USD (30,4 miliardy Kč) za 140 milionů litrů benzinu. Generální ředitel firmy Mulenga Mulenga se ale domnívá, že je to začátek něčeho většího.

"Doufáme, že na vrcholu budeme schopni přispět k současné spotřebě paliva v zemi 20 až 30 procenty," řekl Mulenga agentuře Reuters. Firma usiluje o investici až 60 milionů USD, aby mohla zvýšit denní produkci paliva na 4000 tun nafty, 125 tun benzinu a 30 tun zkapalněného ropného plynu (LPG), a to zhruba za poloviční cenu proti dováženému palivu.

Plasty a guma jsou tvořené dlouhými řetězci uhlovodíků, které lze zahřát a rozložit na něco, co se podobá ropě, což je v případě plastů a syntetické gumy to, čím byly na začátku. Několik společností po celém světě investuje do tohoto procesu, který zahrnuje spalování odpadní gumy a plastů. Jak moc jsou takové projekty ekologické, je ale stále předmětem diskusí. K přeměně odpadu na palivo je zapotřebí velké množství energie a produkty vzniklé touto činností při spalování stále uvolňují do ovzduší oxid uhličitý.

Na druhé straně nakládání s odpady je pro Zambii vážný problém. A podle zastánců podobných projektů, pokud lidé budou používat palivo, je lepší, aby pocházelo z recyklovaného odpadu.

"Čistíme životní prostředí tím, že sbíráme všechen tento odpad a přeměňujeme ho na energii," řekl Mulenga.

