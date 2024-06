Firmy Future Farming zabývající se akvaponií čelí návrhu na insolvenci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Firma vznikla v roce 2018 a jejím cílem byla komerční produkce potravin, především salátů, ve velkých objemech. Ilustrační foto

Tři brněnské sesterské firmy, které nesou v názvu Future Farming, čelí návrhu na insolvenci kvůli nevyplaceným mzdám za březen a duben a kvůli tomu, že držitelům dluhopisů nevyplatily úroky a jistiny. Celkem jde o jednotky milionů korun, vyplývá z informací v insolvenčním rejstříku. Dále se tak nabalují problémy, jimž skupina GFF, do níž firmy patří, čelí již řadu měsíců. Důvodem je nezvládnutý rozvoj akvaponických farem.Soud prodloužil na žádost firmy o 15 dnů termín, do kdy musí splnit všechny procesní povinnosti, a to do 21. června. Jednatel Ondřej Bartoš soudu napsal, že navazuje spolupráci s právním zástupcem a s advokáty hledají cestu k "co nejvyššímu uspokojení věřitelů". A že je potřeba čas na procesy, které souvisejí s restrukturalizací celé skupiny.

Ještě před třemi lety firma prezentovala rozsáhlé plány na budování farem, nicméně řada z nich se nenaplnila. Firma měla výzkumnou stanici v Kalech na Brněnsku, připravovala stavbu skleníků v Dolních Heršpicích v Brně, v Letonicích na Vyškovsku i na Slovensku a před dvěma lety také koupila zemědělský areál v Přerově nad Labem na Nymbursku.

Nyní většina zaměstnanců nedostala březnové výplaty a farma v Brně ukončí provoz. V polovině května poslalo vedení Future Farming zaměstnancům sdělení, z něhož vyplývá, že stav firmy je kritický. Koncem loňského roku odešel ze skupiny GFF jeden z podílníků Martin Luňák. Většinovým majitelem a generálním ředitelem je Bartoš, který dříve podnikal s kryptoměnami.

Hospodaření skupiny GFF bylo již dříve ztrátové a skupina se potýká s vysokým zadlužením. Prodlení ve výplatě čtvrtletních úrokových výnosů vedlo i k podání insolvenčního návrhu.

Firma vznikla v roce 2018 a jejím cílem byla komerční produkce potravin, především salátů, ve velkých objemech. Rostliny se pěstují vertikálně v patrech nad sebou po celý rok. Součástí systému jsou sumečci afričtí, kteří žijí v kádích. Skleníky jsou s káděmi propojené hadičkami a trubkami a vzájemně se doplňují. Ryby poskytují živiny rostlinám a ty svými kořeny čistí vodu, která do kádí cirkuluje. Systém již ve světě poměrně dlouho a úspěšně funguje a v menším měřítku se jím zabývají i některé jiné firmy v Česku.

