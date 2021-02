Fotovoltaická ofenzíva. Tak Vídeň vidí svou městskou energetickou politiku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ian Ehm / Wien Energie Do roku 2025 plánuje Vídeň v případě fotovoltaických elektráren dosáhnout celkového výkonu 250 MW peak. Do roku 2030 má jejich výkon stoupnout dokonce na 800 MW peak.

Podle vídeňského radního pro životní prostředí Jürgena Czernohorszkeho plánuje Vídeň v následujících letech transformaci města do příkladné metropole využívající solární energii. Do roku 2040 má Vídeň navíc dosáhnout uhlíkové neutrality. Do konce funkčního období, které skončí 2025, proto současné vedení radnice plánuje ročně instalovat tolik fotovoltaických elektráren, kolik bylo v souhrnu instalováno za posledních patnáct let. Ze současných 50 MW peak se výkon fotovoltaických elektráren ve Vídni do pěti let vyšplhá na 250 MW peak.

„Vídeň se chce ujmout role angažovaného města a bude instalovat fotovoltaické elektrárny na veřejných a městských budovách všude tam, kde to bude možné,“ okomentoval ambiciózní cíle vídeňské radnice radní pro životní prostředí Czernohorszky.

Potenciál výstavby fotovoltaických elektráren na střechách se podle prvních odhadů pohybuje okolo výkonu 50 MW peak. To podle vídeňského radního odpovídá ploše o rozloze 300 tisíc metrů čtverečních. Masivní investice do fotovoltaických elektráren počítají i s participací občanů, které chce město k výstavbě fotovoltaických panelů motivovat. Nové styčné místo, které radnice zřídí, bude mít za úkol pomoci občanům s plánováním fotovoltaické elektrárny, a to ve všech fázích projektu.

Fotovoltaická ofenzíva Vídně má za cíl oživit i pracovní trh rakouské metropole. Ambiciózní plány města se totiž neobejdou bez dostatečných kapacit projektantů, odborníků, řemeslníků a ani instalatérů. „Tím zajistíme asi 1 200 stálých pracovních míst“, dodává vídeňský radní.

Do roku 2025 plánuje Vídeň v případě fotovoltaických elektráren dosáhnout celkového výkonu 250 MW peak. Do roku 2030 má jejich výkon stoupnout dokonce na 800 MW peak. Aby se městu jeho fotovoltaická ofenzíva vydařila, bude pro její instalaci potřebovat plochy o velikosti devadesáti až sta fotbalových hřišť. Styčné místo pro občany, kteří se budou chtít do městské iniciativy zapojit, zjednoduší schvalovací proces a ztrojnásobí současnou výši roční podpory z jednoho na tři milióny eur. Fungovat začne už letos.

Při svých plánech se Vídeň plánuje zaměřit hlavně na instalaci fotovoltaických elektráren na střechách budov, jejich fasádách, na parkovištích, skládkách, školách a dalších plochách zapojených do městské infrastruktury. Potenciál jednotlivých ploch má být kreativně využit, přičemž upřednostněny budou takové plochy, které nejsou veřejně přístupné, a tudíž nejsou ani veřejností využívané. Zaměřit se chce město i na technicky náročnější a inovativní podoby fotovoltaických elektráren včetně fotovoltaických fólií, integrované fotovoltaiky ve fasádách budov či využití fotovoltaické elektrárny k zastínění střech se zelení.

