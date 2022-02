Francouzský ministr financí obhajuje příklon k jaderné energetice geopolitikou

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Nový plán francouzské vlády ohledně atomové energie znamená výrazný posun v politice oproti začátku Macronova prezidentství, kdy se zavázal podíl jaderné energie v energetickém mixu země snížit.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Rozhodnutí Francie vsadit ve velkém na jadernou energetiku bylo vedeno geopolitickými obavami a snahou dosáhnout "úplné energetické nezávislosti". V rozhovoru se CNBC to řekl francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek oznámil plán vybudovat nejméně šest nových jaderných reaktorů a prodloužit životnost starších jaderných elektráren. Francouzská státní energetická společnost EDF, která elektrárny postaví a bude provozovat, s ohledem na tento plán letos přijme 3000 inženýrů, informovala rozhlasová stanice Franceinfo. V následujících letech se k nim mají přidat tisíce dalších nových zaměstnanců.

Macron též uvedl, že nad rámec avizovaných šesti nových jaderných reaktorů byly zadány studie na dalších osm takových zařízení. Životnost starších jaderných elektráren by měla být prodloužena ze současných 40 na 50 let a více, pokud to bude bezpečné. Šéf Elysejského paláce přislíbil také zrychlení rozvoje solární energetiky a větrných elektráren u pobřeží. Jadernou energii staví do centra úsilí země o uhlíkovou neutralitu do roku 2050.

Le Maire tento krok označil za "nejambicióznější plán Francie za poslední desetiletí". Dodal, že podle vědeckých analýz, ze kterých francouzská vláda vychází, je nutné postavit nové jaderné elektrárny a urychlit zavádění obnovitelných zdrojů energie, aby se snížily emise uhlíku a dosáhlo se "úplné energetické nezávislosti".

Nový plán francouzské vlády ohledně atomové energie znamená výrazný posun v politice oproti začátku Macronova prezidentství, kdy se zavázal podíl jaderné energie v energetickém mixu země snížit.

Zákonodárci a dodavatelé energií připravují záložní plány pro případ, že by Rusko zastavilo dodávky zemního plynu do Evropské unie. Sedmadvacítka získává zhruba 40 procent zemního plynu z ruských plynovodů, z nichž některé vedou přes Ukrajinu, připomíná CNBC.

Jaderná bezpečnost po havárii v japonském městě Fukušima stále rozděluje Evropu. Francie tvrdě lobbovala za to, aby jaderná energetika byla podle nových pravidel Evropské komise pro ekologické financování označena jako udržitelná; komise nakonec mezi takzvané zelené přechodové energetické zdroje zařadila jádro a rovněž plyn. Pokud budou nová pravidla v rámci Evropské unie schválena, mělo by to snížit náklady na financování projektů jaderné energetiky.

Označení jaderné energetiky za udržitelný zdroj energie některé členské státy ostře kritizují. Podle ekologických aktivistů je tento krok "výsměchem" snaze EU zaujmout pozici lídra v oblasti udržitelného financování.

Kandidát na prezidenta za Zelené Yannick Jadot ve čtvrtek na twitteru napsal, že Macronův krok odsoudí Francii k "energetickému a průmyslovému zastarání". Dodal, že je "nezodpovědné" prosazovat tyto plány "bez jakékoli diskuse a za cenu odpovídající rozpočtu veřejné nemocnice".

Na otázku, zda je na místě, aby francouzská vláda upřednostňovala jadernou energii, Le Maire připomněl, že strategie je založena na kombinaci obnovitelných zdrojů energie a jaderných elektráren.

reklama