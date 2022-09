G7 dohodla zastropování cen ruské ropy, Gazprom neobnoví dodávky plynu do Evropy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ministři financí G7 se dnes dohodli na zastropování cen ruské ropy i ropných produktů. Rusko varovalo, že zemím, které takový krok podpoří, nebude ropu dodávat. Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová pak řekla, že je čas nastavit horní limit i u cen ruského plynu. Ruský plynárenský podnik Gazprom následně vpodvečer oznámil, že dodávky plynu do Evropy plynovodem Nord Stream 1 od soboty neobnoví, jak dříve avizoval. Evropské státy chystají pomoc s drahými energiemi nebo o ni žádají Evropskou unii.

Dodávky plynovodem Nord Stream 1, který vede plyn do Evropy z Ruska do Německa po dně Baltského moře, byly přerušené na tři dny a měly začít znovu proudit v sobotu ráno. Podle dnešního vyjádření Gapromu se ale neobnoví. Údržba jediné provozuschopné turbíny plynovodu údajně odhalila závady. Do jejich odstranění zůstane plynovod mimo provoz.

Státy G7 už v červnu oznámily, že zavedení limitů u cen ruské ropy zváží jako další metodu, jak vyvinout na Rusko tlak za jeho agresi vůči Ukrajině. Rusko je přitom jedním z největších světových vývozců ropy. Americká ministryně financí Janet Yellenová řekla, že dnes schválené opatření také pomůže snížit ceny energií ve světě.

Ceny ropy dnes ale rostou o zhruba tři procenta. Pomáhá jim očekávání, že skupina OPEC+, tedy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem, příští týden projedná snížení těžby.

Lídři Srbska, Albánie a Severní Makedonie vyzvali Evropskou unii, aby balkánským zemím pomohla s nákupem nedostatkových zdrojů energie. Učinili tak na dnešním setkání iniciativy Otevřený Balkán, jejímž cílem je posílit regionální spolupráci a odstranit vzájemné překážky pro pohyb zboží a osob.

Ve Francii z technických důvodů nebo kvůli údržbě aktuálně nefunguje 32 z 56 jaderných reaktorů francouzské energetické společnosti EDF. Ta dnes podle francouzské ministryně pro přechod na ekologické zdroje energie Agnès Pannierové-Runacherové slíbila, že letos v zimě uvede do provozu všechny dočasně odstavené reaktory jaderných elektráren.

Dnes byl opět připojen k síti i pátý reaktor Záporožské jaderné elektrárny a pokračuje ve zvyšování výkonu. Ve čtvrtek byl odpojen kvůli ruskému ostřelování.

Norská stání uhelná společnost Store Norske prodlouží životnost uhelného dolu v Arktidě o dva roky. Chce tak v čase války na Ukrajině podpořit evropské výrobce oceli.

Slovensko chystá systém kompenzací a dalších opatření proti výraznému zdražení energií pro domácnosti. Zvažuje i takzvané zastropování cen spolu s programem pomoci některým skupinám spotřebitelů včetně podniků. Po dnešním mimořádném jednání vlády to novinářům řekl státní tajemník ministerstva hospodářství Karol Galek.

Peníze z evropských fondů, které jsou určeny na podporu chudších regionů, budou moci státy EU využívat i na řešení a zmírňování dopadů současné energetické krize. Po dnešním jednání ministrů odpovědných za unijní politiku soudržnosti to řekl český ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek jednal s ekonomy, energetiky a právníky o návrzích řešení současné energetické krize. Výstup z jednání - legislativní řešení a právní postupy - nyní představí premiérovi Petru Fialovi (ODS), sdělilo ministerstvo.

Evropská unie by měla nastavit limity na cenu plynu přepravovaného potrubím z Ruska, aby zmírnila dopady manipulace trhem ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina. Během cesty do Německa to dnes prohlásila předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv na její slova reagoval oznámením, že Moskva v tom případě přestane plyn do unie dodávat.

Akcionáři provozní společnosti plynovodu Trans Adriatic Pipeline (TAP) zahájili rozhovory o rozšíření kapacity tohoto potrubí. Na podnikatelském fóru v Itálii to dnes řekl prezident Ázerbájdžánu Ilham Alijev, jehož země vlastní ve firmě na provoz plynovodu TAP 20procentní podíl. Vyzval přitom k rychlému pokroku v jednání, aby Baku mohlo zvýšit vývoz plynu do Evropy.

Ukrajinská státní plynárenská společnost Naftogaz usilovně pracuje na zvyšování produkce zemního plynu a mohla by dodávat evropským státům plyn pro topnou sezonu v příštím roce. Agentuře Reuters to řekl generální ředitel Naftogazu Jurij Vitrenko. Někteří odborníci z odvětví jsou nicméně k jeho plánům skeptičtí.

