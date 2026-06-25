Galerie v Pardubicích přijde o malou zahradu kvůli parkovišti
25.6.2026 00:15 | PARDUBICE (ČTK)
Ilustrační foto
Zdroj | Pexels
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Poslední nebo jednou z posledních akcí byla na zahradě performance Zahradníiíiíiíiíi republika. Galerie ji plánovala už dřív, a tak nevěděla, že se bude jednat o rozlučkovou akci. "Je to škoda, ale chápeme, že jde o soukromý pozemek a jeho majitel má s ním vlastní záměry," řekl Novák.
Auta teď parkují před mlýny u takzvaného platanového háje, majitel části mlýnů a veřejných prostranství chce parkoviště přestěhovat na místo, kde nebude vidět, tedy za galerii.
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