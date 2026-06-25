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Galerie v Pardubicích přijde o malou zahradu kvůli parkovišti

25.6.2026 00:15 | PARDUBICE (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Zdroj | Pexels
Galerie města Pardubic se brzy rozloučí s malou zahradou, kterou využívala za svojí budovou. Majitel pozemku na ní chce udělat parkoviště. ČTK to řekl vedoucí galerie Vojtěch Novák. Galerie sídlí v areálu automatických mlýnů, kde je prostor dlážděný a bez stromů. Zahrada dávala některým akcím zázemí ve stínu a prostor pro venkovní aktivity.
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"Zahrada fungovala jako komunitní prostor se zelení a stínem. Mohli jsme tam pořádat aktivity pro veřejnost i příměstské tábory, což byla pro naši edukátorku velká výhoda. Bohužel se ukázalo, že budoucnost prostoru je nejistá. Původně se mluvilo o tom, že by mohl fungovat ještě několik let, ale nakonec se nepodařilo uzavřít potřebné smlouvy," uvedl Novák.

Poslední nebo jednou z posledních akcí byla na zahradě performance Zahradníiíiíiíiíi republika. Galerie ji plánovala už dřív, a tak nevěděla, že se bude jednat o rozlučkovou akci. "Je to škoda, ale chápeme, že jde o soukromý pozemek a jeho majitel má s ním vlastní záměry," řekl Novák.

Auta teď parkují před mlýny u takzvaného platanového háje, majitel části mlýnů a veřejných prostranství chce parkoviště přestěhovat na místo, kde nebude vidět, tedy za galerii.

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