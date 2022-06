Gazprom zvýšil za pět měsíců dodávky do Číny o 67 procent

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ruský plynárenský gigant Gazprom zvýšil za pět měsíců letošního roku dodávky plynu do Číny o 67 procent. Řekl to na ekonomickém fóru v Petrohradu generální ředitel Gazpromu Alexej Miller. Ve svém projevu také obhajoval rozhodnutí firmy, která po uvalení západních sankcí na Rusko kvůli invazi na Ukrajinu snižuje své dodávky do Evropy.

"Rusko je spolehlivým dodavatelem energie pro přátele Ruska," prohlásil Miller. Gazprom roky opakuje, že je pro své zákazníky spolehlivým dodavatelem. "Náš produkt, naše pravidla. Nehrajeme podle pravidel, která jsme nevytvořili," dodal.

Vývoz ruského plynu do Evropy od začátku západních sankcí neustále klesá. Na jedné straně se Evropská unie snaží zbavit své energetické závislosti na Rusku, na druhé straně Gazprom zastavil dodávky plynu několika zákazníkům, kteří odmítli systém plateb v rublech, který Kreml nyní požaduje.

Tento týden se navíc snížil objem plynu dodávaného do Evropy plynovodem Nord Stream 1 o 60 procent. Podle Gazpromu to způsobily potíže s turbínami německého koncernu Siemens Energy související právě se sankcemi. Siemens Energy problém potvrdil. Německo však toto vysvětlení odmítá a tvrdí, že je nepodložené.

Miller potvrdil, že dodávky plynu do Evropy se snižují a ujistil, že v blízké budoucnosti poroste poptávka po zkapalněném zemním plynu (LNG) na asijsko-pacifickém trhu. Na adresu Evropy dodal, že to byly evropské země, které řekly, že dlouhodobé smlouvy nejsou nutné a Gazprom své závazky vůči Evropě splnil.

Příjmy Ruska z prodeje plynu zatím nebyly poklesem dodávek ovlivněny díky prudkému růstu cen. Kreml opakovaně prohlásil, že rozhodnutí evropských lídrů se týkají především jejich vlastního obyvatelstva, napsala agentura AFP.

Místopředseda ruské vlády Alexandr Novak na fóru dodal, že Rusko urychlí jednání o prodeji plynu do Číny a varoval, že Evropa zaplatí za své ropné embargo na Rusko vysokou cenu. Podle něj Evropa zaplatí navíc 400 miliard USD (9,5 bilionu Kč) za vyšší ceny energií a může se potýkat s nedostatkem ropných produktů. Neuvedl však za jaké časové období je tato částka.

Rusko je vysoce závislé na vývozu energií a více než polovina dovozu plynu do EU pochází z Ruska. Země EU se dohodly na embargu na prodej ruské ropy, které by mohlo zastavit 90 procent ruského vývozu do Evropy. Novak předpověděl, že plán na omezení dovozu ropy by mohl vést k nedostatku ropných produktů na evropském trhu.

