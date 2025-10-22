https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/globalni-oteplovani-se-podle-guterrese-nepodari-udrzet-pod-1-5-stupne-celsia
Globální oteplování se podle Guterrese nepodaří udržet pod 1,5 stupně Celsia

22.10.2025 19:33 | ŽENEVA (ČTK)
Foto | vfutscher / Flickr.com
Světu se v nadcházejících letech nepodaří udržet růst globální teploty ve srovnání s předprůmyslovou érou pod 1,5 stupně Celsia. Na mimořádném zasedání Světové meteorologické organizace (WMO) to prohlásil generální tajemník OSN António Guterres.
 
"Jedna věc už je jasná. V nejbližších letech nedokážeme udržet globální oteplování pod 1,5 stupně," řekl podle agentury AFP Guterres. Dodal, že překročení tohoto cíle je nevyhnutelné.

Na klimatické konferenci v Paříži v roce 2015 se státy dohodly, že udrží oteplování ve srovnání s předprůmyslovou érou do dvou stupňů Celsia a že se budou snažit, aby oteplování nepřekročilo 1,5 stupně, což doporučují i vědci.

Ačkoli v roce 2024 byla hodnota 1,5 stupně překročena, závazek z pařížské klimatické konference nebyl porušen. Ten se totiž měří v rozpětí 20 let, uvádí WMO. Její předpověď předpokládá, že průměrné oteplení za období let 2015 až 2034 ve srovnání s lety 1850 až 1900 dosáhne 1,44 stupně.

MU

Michal Ukropec

22.10.2025 20:18
To se nepodařilo ani našim předkům před cca 10 000 lety. A to neměli auta, letadla a ani internet. Opékáním masa na neekologických ohništích ukončili dobu ledovou, a doposud se to nepodařilo zvrátit.
