Globální oteplování se podle Guterrese nepodaří udržet pod 1,5 stupně Celsia
22.10.2025 19:33 | ŽENEVA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | vfutscher / Flickr.com
Na klimatické konferenci v Paříži v roce 2015 se státy dohodly, že udrží oteplování ve srovnání s předprůmyslovou érou do dvou stupňů Celsia a že se budou snažit, aby oteplování nepřekročilo 1,5 stupně, což doporučují i vědci.
Ačkoli v roce 2024 byla hodnota 1,5 stupně překročena, závazek z pařížské klimatické konference nebyl porušen. Ten se totiž měří v rozpětí 20 let, uvádí WMO. Její předpověď předpokládá, že průměrné oteplení za období let 2015 až 2034 ve srovnání s lety 1850 až 1900 dosáhne 1,44 stupně.
MU
Michal Ukropec22.10.2025 20:18
To se nepodařilo ani našim předkům před cca 10 000 lety. A to neměli auta, letadla a ani internet. Opékáním masa na neekologických ohništích ukončili dobu ledovou, a doposud se to nepodařilo zvrátit.Odpovědět