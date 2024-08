Greenpeace ČR má několik výhrad k návrhu na vyhlášení CHKO Krušné hory

Foto | Ibra Ibrahimovič / Greenpeace

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekologická organizace Greenpeace ČR má několik výhrad k návrhu ministerstva životního prostředí na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory. Podle aktivistů některá území, na nichž se vyskytuje vzácná příroda, nejsou do návrhu zahrnuty. Další území, kde jsou vzácné bučiny, nejsou zařazeny do prvních zón možné CHKO, kde je příroda ponechána přirozenému vývoji. Jako problém vnímají i to, že vyhlášení je naplánováno až na rok 2026, neboť do té doby mohou některé zásahy poškodit tamní přírodu už nyní.Své připomínky Greenpeace ČR zašle ministerstvu v následujících dnech. Bude v nich apelovat na to, aby se ochrana vzácné přírody v Krušných horách ještě zlepšila a aby byla CHKO vyhlášena o rok dříve.

"Nezačlenění některých oblastí se vzácnou přírodou do vznikající CHKO Krušné hory se dá ospravedlnit jen v případě, že se díky tomu CHKO vyhlásí rychleji. Následně pak může nově vzniklá Správa CHKO začít dlouhodobou a detailní diskusi s místními samosprávami, které mají k začlenění svého katastrálního území do CHKO výhrady či z něho mají obavy, o tom, jaké území a za jakých podmínek je možné ještě do CHKO přidat. Nedává ale žádný smysl ustoupit jakékoli kritice a nastavit termín vyhlášení CHKO až na rok 2026," uvedl mluvčí Greenpeace ČR Lukáš Hrábek.

Podle organizace nejvíce zjevný nedostatek nově vyhlašované CHKO už v minulosti čelil kritice. Ministerstvo ustoupilo místnímu skiareálu a některým místním obcím, které nechtěly v CHKO být, a ve finálním návrhu tak chybí i místa se vzácnou přírodou, které by měly být do CHKO zařazeny, například okolí Klínovce, nejvyšší hory Krušných hor.

Mimo nezahrnutí některé oblasti do první zóny, návrh CHKO také ignoruje vyhlášené ptačí oblasti podle Natury 2000 včetně cenných ploch pro tetřívka obecného. Ekologickým aktivistům vadí to, že návrh nezajišťuje dostatečnou ochranu evropsky významných lokalit jako Krušnohorské plató ve třetí zóně a lokalita Rudné ve čtvrté zóně. Tam lze téměř bez omezení hospodařit.

Větší míru ochrany by si podle Greenpeace zasloužily i další oblasti, například bývalý vojenský prostor Tisá, oblast někdejší obce Rýžovna, okolí obce Český Jiřetín, okolí obce Loučná, okolí vodní nádrže Přísečnice či horního toku potoka Slatina. Nedostatečná je také ochrana bučin v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří, které jsou podle Greenpeace ČR unikátní pro své stáří i rozlohu.

Přečtěte si také | Ministerstvo zahájilo proces vyhlášení největší chráněné krajinné oblasti v ČR - CHKO Krušné hory

Podle aktivistů je nyní také nutné zajistit, aby ještě před vyhlášením CHKO nebyly povolovány záměry, které mohou tamní vzácnou přírodu nevratně poškodit. Například Lesy ČR nyní usilují o pokácení více než 15 000 stromů v lokalitách kolem Litvínova či Oseka, kde se nachází staré porosty. Téměř 7000 z nich jim už Krajský úřad Ústeckého kraje podle vyjádření firmy povolil pokácet.

reklama