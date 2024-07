Ministerstvo zahájilo proces vyhlášení největší chráněné krajinné oblasti v ČR - CHKO Krušné hory

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministerstvo životního prostředí spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) zahájilo proces vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory. Ta má za cíl zajistit ucelenou ochranu unikátních přírodních a krajinných hodnot tohoto významného regionu. Území se svojí rozlohou 1200 km2 bude největší CHKO v České republice.„Krušné hory jsou mimořádným fenoménem. Svou velikostí, historií, a hlavně výjimečnou přírodou. A tu je potřeba chránit. Jsou zde například rozsáhlé mokřady a rašeliniště chráněné Ramsarskou úmluvou, ale i přesto celé velké pohoří zůstává jediným v ČR, které není plošně chráněno, což by se nyní mělo změnit,“ sdělil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Je zde zčásti evropská ochrana, ta celoplošná státní dosud chyběla.“

CHKO Krušné hory by měla být se svou rozlohou přes dva kraje největší v České republice.

„Jsem rád, že má CHKO podporu obcí nejen v centrální části území. Tyto obce v červenci oficiálně vyhlášení podpořily poté, co se podařilo dojednat shodu,“ uvádí Hladík.

Krušné hory jsou už řadu let vytipovány jako území, jehož příroda a krajina by si vyhlášení chráněnou krajinnou oblastí zasloužily.

Budoucí CHKO Krušné hory by měla především chránit zachovanou krajinu s rozsáhlými celky rašelinišť, přírodě blízkých lesů na svazích hor a mozaikou lesů, luk a pastvin a zástavby na náhorní plošinách. Vyhlášení CHKO přispěje nejen k lepší péči o přírodu, ale i ke zjednodušení a zefektivnění státní správy v ochraně přírody a krajiny, kdy by nově namísto 11 orgánů ochrany přírody měl pečovat pouze jeden – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Naším dlouhodobým cílem je chránit a pečovat o přírodní a krajinné hodnoty, unikátní v národním i mezinárodním měřítku. Vyhlášení CHKO Krušné hory je krokem k zajištění udržitelné péče o tento výjimečný region," dodal Hladík. Nově tak bude podle jeho slov chráněný typický krajinný ráz Krušných hor zahrnující pramenící a protékající vodní toky, lesy s vysokou druhovou pestrostí, bohaté horské a podhorské louky, pastviny, rašeliniště, mokřady a vzácné druhy rostlin, hub a živočichů, včetně významných ptačích oblastí.

Území CHKO je navrženo ve velikosti zhruba 1 200 km2 a táhne se od obce Kraslice na západě až po obec Petrovice u Ústí nad Labem na východě. Bude se členit do čtyř zón odstupňovaných podle stupně ochrany. Hranice CHKO vycházejí z vymezení geomorfologického celku Krušné hory a potřeby zahrnout cenné přírodní biotopy a kulturně-historickou krajinu, která dodává území charakteristický ráz.

„Návrh na vyhlášení nové chráněné krajinné oblasti, stejně jako každá jiná změna, přirozeně vzbuzuje různé otázky či obavy. Řadu z nich se již během stovky jednání podařilo vysvětlit, návrh jsme průběžně upravovali podle připomínek obcí a v jednáních budeme samozřejmě pokračovat," upřesňuje ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

„Víme, že místní obyvatelé mají Krušné hory rádi, záleží jim na tom, jak budou vypadat v budoucnu. Právě proto se snažíme domluvit na přístupu, který zajistí trvale udržitelné využívání hor pro lidi, kteří tady žijí, kteří je navštěvují a kteří v nich hospodaří," pokračuje Pelc.

„Vyhlášení Chráněné krajinné oblasti podporujeme, protože to pomůže udržitelnému rozvoji regionu a vnímáme, že to bude benefitem nejen pro návštěvníky Krušných hor, ale pomůže to i samotným obcím v budoucí chráněné krajinné oblasti,“ říká hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Stejně k záměru vyhlásit Chráněnou krajinnou oblast Krušné hory přistupují i zástupci Ústeckého kraje. „Jsme kraj, který byl sužovaný ekologickými problémy po celá desetiletí minulého století, proto jsme rádi, že se lesy u nás daly do pořádku a je zde dnes opravdu unikátní příroda. To je i důvod, proč vítáme vyhlášení CHKO Krušné hory. Samozřejmě za předpokladu, že to bude v konsensu s rozvojem obcí, k čemuž také došlo a za to Ministerstvu životního prostředí děkujeme,“ zmiňuje také 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek.

Myšlenka na vyhlášení CHKO Krušné hory je stará již desítky let. V roce 2009 se úkol prověřit účelnost vyhlášení objevil ve vládou schválené Aktualizaci Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR. Od roku 2018 se myšlenka vyhlášení nové CHKO začala konkrétněji formovat v odborných kruzích a na krajských samosprávách.

S nástupem přípravy evropské soustavy chráněných území Natura 2000 proběhla v Krušných horách celoplošná revize přírodních hodnot formou biotopového mapování a výsledky jen potvrdily výjimečnost přírodní oblasti. Výsledná podoba vymezení hranic navrhované CHKO Krušné hory, předkládaná AOPK ČR, vychází z dohod s obcemi v regionu.

Přečtěte si také | Kdysi vyrabované a opuštěné Krušné hory jsou teď moje životní láska, říká kulturolog Petr Mikšíček

Nyní budou mít obce, kraje a vlastníci nemovitostí 90denní lhůtu pro podávání námitek. Námitky by měly být zpracovány do konce roku 2025. Následně se připraví všechny nezbytné materiály, jako nařízení vlády o vyhlášení CHKO, hodnocení dopadu regulace (RIA) a vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón CHKO. Vyhlášení CHKO Krušné hory se předběžně očekává v polovině roku 2026.

reklama