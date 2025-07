Odchov vzácné mihule Vladykovovy z Šumperska byl letos výrazně úspěšnější

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Odborníkům se letos podařil odchov larev mihule ukrajinské (Vladykovovy), kriticky ohroženého druhu rybovitého obratlovce z jediné známé populace tohoto druhu v Česku, z Račího potoka u Velkých Losin na Šumpersku. Získali přibližně 8350 jiker, z nichž se vylíhlo 6600 larev, což je výrazně více než v loňském roce. Zpět do Račího potoka vypustili oproti loňsku trojnásobné množství larev. Správa CHKO Jeseníky o tom informovala na svých stránkách . Cílem tohoto projektu je posílit jedinou a bohužel vymírající populaci z tohoto toku.Na začátku května odborníci z potoka odlovili pět dospělých mihulí - čtyři samice a jednoho samce. "Dospělci byli do doby plné pohlavní zralosti drženi v akváriu a následně uměle vytřeni. Celkem bylo ze čtyř samic získáno zhruba 8350 jiker; v loňském roce ze tří samic to bylo zhruba 6700 jiker. Zásadní rozdíl byl však v míře jejich oplození. Zatímco v loňském roce činila průměrná líhnivost jiker 30,4 procenta letos neuvěřitelných 79 procent," uvedl hydrobiolog Lukáš Merta. Výrazný rozdíl odborníci přisuzují přesnějšímu načasování výtěru v době plné zralosti jiker i mlíčí dospělců.

Z přibližně 6600 vylíhlých larev se jich podařilo udržet naživu zhruba 6300. "Mortalita larev tak nepřekročila hranici pěti procent, loni to bylo přibližně sedm procent," uvedl Merta. Proces výtěru a odchovu larev se odehrál v technicky jednoduchých podmínkách zahradního domku v Olomouci-Hejčíně.

Na počátku června většinu odchovaných larev ve velikosti osmi až devíti milimetrů vypustili do různých úseků Račího potoka zvaného též Račinka. Množství vypuštěných larev bylo oproti roku 2024 zhruba trojnásobné. Celkem 560 larev pak ochranáři do osmi speciálních plovoucích boxů, které se pro odchov v kontrolovaných podmínkách osvědčily již loni. Čtyři boxy dali do toku Račinky, čtyři další pak do nedalekého úseku Losinky. Larvy budou ve schránkách drženy do podzimních měsíců a následně po kontrole vypuštěny do Račího potoka, doplnil hydrobiolog.

Podle odborníků o úspěšnosti přežívání vypuštěných larev rozhodne zejména letošní léto. "Pokud budou průtoky vody v Račince relativně stabilní, zejména bez velkých přívalových povodní, měla by většina larev zůstat ve svém mateřském toku," dodal Lukáš Merta. Nutným předpokladem k efektivní záchraně mihule Vladykovovy však bude podle ochranářů morfologická revitalizace upravených úseků Račinky, kterou momentálně intenzivně připravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a správce toku.

