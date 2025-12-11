https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/greenpeace-dnes-donesla-na-hrad-35.000-podpisu-odmita-motoristy-v-cele-mzp
Greenpeace donesla na Hrad 35 000 podpisů, odmítá Motoristy v čele ministerstva životního prostředí

11.12.2025 16:21 (ČTK)
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Zástupci organizace Greenpeace včera předali prezidentské kanceláři výzvu s 35 000 podpisy, ve které odmítají kandidáta ze strany Motoristé sobě v čele ministerstva životního prostředí (MŽP). Žádají jmenování důvěryhodného a kompetentního ministra. Informoval o tom Jaroslav Bican z Greenpeace.
 
V nastupující vládě ANO, SPD a Motoristů by podle nově jmenovaného premiéra Andreje Babiše (ANO) měl být vedením MŽP pověřen předseda Motoristů a pravděpodobný ministr zahraničí Petr Macinka. Nejen Greenpeace, ale i další ekologové a odborníci ovšem dlouhodobě upozorňují na to, že jakýkoli kandidát za Motoristy je pro ministerstvo pro životní prostředí nepřijatelný. Tisíce studentů kvůli tomu v úterý vyšly do ulic. Odmítli Motoristy v čele MŽP.

Výzvu Greenpeace s názvem Chceme ministra životního prostředí, který stojí na straně lidí a přírody mohli lidé podepisovat od října, kdy byl zveřejněn záměr nominovat kandidáta Motoristů do čela resortu. "Od začátku upozorňujeme, že svěřit ministerstvo životního prostředí Motoristům je zásadní chyba," uvedl Bican. "Postoje a zájmy Motoristů jsou v přímém rozporu s posláním tohoto resortu. Je nepřijatelné, aby ministerstvo, které má chránit přírodu a zdravé prostředí pro všechny, vedl někdo, kdo vědecké poznatky odmítá a nerozumí významu ochrany klimatu a krajiny," doplnil. Macinka ani Turek podle něj důvěryhodné a kompetentní vedení nezajistí.

První povolební spekulace hovořily o obsazení místa ministra životního prostředí Macinkou. Proti tomu se vzedmula vlna kritiky z řad ekologů, studentů a vědců. Tisíce lidí už v říjnu demonstrovaly na Hradčanském náměstí. Následně se nominantem na ministra životního prostředí stal poslanec Filip Turek, který měl původně obsadit místo ministra zahraničí. Turek ale čelí kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích a prezident má vůči jeho jmenování výhrady.

Turek nakonec na seznamu kandidátů na ministry, který Babiš v úterý předal prezidentovi, není. Kvůli zdravotní indispozici je totiž hospitalizován. Macinka po úterním jmenování premiéra řekl, že je připraven vést ministerstvo životního prostředí dočasně, náhradu za Turka ale Motoristé nehledají.

Online diskuse

Jaroslav Řezáč

11.12.2025 17:24
jsou to hlupáci, které nemají základní znalosti o Ústavním pořádku v ČR a dělbě moci.
RV

Richard Vacek

11.12.2025 17:32
Copak dělali, když u nás probíhaly volby?
Jan Šimůnek

11.12.2025 18:33
Snažili se předstírat, že nikoho, zejména své favority, nepodporují, protože dobře vědí, že na většinu naší populace působí zelená jak rudý šátek na býka.
Jan Šimůnek

11.12.2025 18:37
Víc než měsíc sbírali podpisy a dostali se na dolní jednotky promile počtu voličů.
