Greenpeace donesla na Hrad 35 000 podpisů, odmítá Motoristy v čele ministerstva životního prostředí
Výzvu Greenpeace s názvem Chceme ministra životního prostředí, který stojí na straně lidí a přírody mohli lidé podepisovat od října, kdy byl zveřejněn záměr nominovat kandidáta Motoristů do čela resortu. "Od začátku upozorňujeme, že svěřit ministerstvo životního prostředí Motoristům je zásadní chyba," uvedl Bican. "Postoje a zájmy Motoristů jsou v přímém rozporu s posláním tohoto resortu. Je nepřijatelné, aby ministerstvo, které má chránit přírodu a zdravé prostředí pro všechny, vedl někdo, kdo vědecké poznatky odmítá a nerozumí významu ochrany klimatu a krajiny," doplnil. Macinka ani Turek podle něj důvěryhodné a kompetentní vedení nezajistí.
První povolební spekulace hovořily o obsazení místa ministra životního prostředí Macinkou. Proti tomu se vzedmula vlna kritiky z řad ekologů, studentů a vědců. Tisíce lidí už v říjnu demonstrovaly na Hradčanském náměstí. Následně se nominantem na ministra životního prostředí stal poslanec Filip Turek, který měl původně obsadit místo ministra zahraničí. Turek ale čelí kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích a prezident má vůči jeho jmenování výhrady.
Turek nakonec na seznamu kandidátů na ministry, který Babiš v úterý předal prezidentovi, není. Kvůli zdravotní indispozici je totiž hospitalizován. Macinka po úterním jmenování premiéra řekl, že je připraven vést ministerstvo životního prostředí dočasně, náhradu za Turka ale Motoristé nehledají.
reklama