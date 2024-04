Greenpeace: Lesy ČR možná pokácejí přes 15 000 starých stromů v Krušných horách

Foto | Petr Zewlakk Vrabec / Greenpeace Zástupci Greenpeace upozornili na to, že existuje záměr vyhlásit Chráněnou krajinnou oblasti (CHKO) Krušné hory. A Litvínov a Horní Jiřetín na Mostecku usilují o to, aby unikátní bučiny byly součástí přírodního dědictví UNESCO.

Státní podnik Lesy ČR podle organizace Greenpeace možná pokácí odhadem víc než 15 000 starých stromů v Krušných horách. K pokácení zhruba 3800 z nich dal svolení Krajský úřad Ústeckého kraje. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) později zamítlo odvolání Greenpeace a kácení starých bučin v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří tak posvětilo, uvedl mluvčí organizace Lukáš Hrábek. Mluvčí státního podniku Eva Jouklová pro ČTK sdělila, že zásahy v bučinách spočívají v jejich prosvětlení, aby se vytvořily podmínky pro jejich přirozenou obnovu.Státní podnik požádal o několik povolení ke kácení, mezi nimi také na více než 130 let staré stromy. Podle Hrábka podnik žádostmi krajský úřad zahltil. Lesy ČR tak podle něj činí účelově. Krajský úřad zatím rozhodl ve dvou případech, a to i na územích, kde dříve kácení nepravomocně zakázal. Podle Hrábka úřad povolil vykácet v obou případech nadpoloviční počet stromů, o které podnik žádal. Organizace proto odhadla, že by k zemi mohlo jít přes 15 000 dřevin, což je téměř každý druhý strom v zamýšlené oblasti pro kácení.

"Krajský úřad to zakázal v porostech starších 120 let. Ne úplně všechny stromy se mají kácet v těchto porostech, ale zrovna třeba to, co povolilo MŽP, tak tam jsou výlučně jen tyto porosty, respektive ještě o deset let starší," uvedl Hrábek. Proti zákazu kácení vydanému krajským úřadem se Lesy ČR odvolaly, čímž zákaz prozatím zneplatnily.

Mluvčí státního podniku uvedla, že Lesy ČR odeslaly na krajský úřad pět žádostí, který je sloučil do čtyř řízení. "Podklady pro žádosti jsou zpracovány podle jednotlivých lesních hospodářských celků a období, kdy jsme plánovali těžbu," odpověděla Jouklová na dotaz, proč podnik poslal žádosti zvlášť. "Aktuálně řešená řízení jsou za leden až březen a říjen až prosinec roku 2022 a následně již za celý rok 2023," řekla ČTK Jouklová. Doplnila, že podnik hospodaří v souladu s koncepčním materiálem, který obsahuje doporučená opatření pro lokalitu Východní Krušnohoří. "Biodiverzitu těchto lesů zvyšujeme i tím, že v nich ponecháváme biotopové stromy i menší bezzásahové plochy," uvedla mluvčí. "Ponechání oblasti bez zásahu by vedlo k rozpadu porostů a jejich destrukci. Proto jsme se proti rozhodnutí (krajského úřadu) odvolali," dodala.

Zástupci Greenpeace upozornili na to, že existuje záměr vyhlásit Chráněnou krajinnou oblasti (CHKO) Krušné hory. Litvínov a Horní Jiřetín na Mostecku pak usilují o to, aby unikátní bučiny byly součástí přírodního dědictví UNESCO.

O kácení lesů usilují Lesy ČR u Litvínova na Mostecku a Telnice na Ústecku. Greenpeace kvůli tomu vyzývá Lesy ČR, ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí k zastavení kácení do doby nastavení vyšší ochrany a uvažuje o tom, že na ministerstvo životního prostředí podá žalobu.

