Greenpeace: Přední evropské fosilní firmy vyrábí ekologicky 0,3 procent energie

Analýza se zabývala výročními zprávami za rok 2022 společností Shell, TotalEnergies, BP, Equinor, Eni, Repsol, OMV, PKN Orlen, MOL, Wintershall Dea, Petrol Group a Ina Group.

Přední evropské ropné a plynárenské firmy vyrábí z obnovitelných zdrojů 0,3 procenta energie, vyplývá z, kterou si nechala vypracovat pobočka hnutí Greenpeace ve střední a východní Evropě. Podle aktivistů tak klamou veřejnost, když se snaží vytvářet dojem ekologických společností. Komunikaci 12 evropských společností označují za takzvaný greenwashing, tedy za snahu vytvářet dojem zodpovědného a ekologického podniku prostřednictvím dezinformací. Zástupci Greenpeace o tom informovali v tiskové"V době, kdy svět čelí bezprecedentním vlnám veder, smrtícím záplavám a sílícím bouřím, největší fosilní společnosti známé jako 'Big Oil' zůstávají věrné své destruktivní obchodní praxi a nadále svými aktivitami zhoršují klimatickou krizi. Jejich plány na dekarbonizaci jsou jen prázdnými sliby. Místo poskytování potřebné čisté energie nás zaplavují zeleným marketingem," uvedl Kuba Gogolewski, vedoucí finanční kampaně Greenpeace ve střední a východní Evropě.

Situace se podle ekologických aktivistů pravděpodobně nezlepší. Analýza podle nich ukazuje, že v roce 2022 šlo z investic 12 společností do zelené energie 7,3 procenta, tedy 6,57 miliardy eur (asi 159 miliard Kč). Zbývajících 92,7 procenta, tedy 81,52 miliardy eur (kolem dvou bilionů Kč), směřovalo do fosilního byznysu a v některých případech podporovalo jeho expanzi. Analýza se zabývala výročními zprávami za rok 2022 společností Shell, TotalEnergies, BP, Equinor, Eni, Repsol, OMV, PKN Orlen, MOL, Wintershall Dea, Petrol Group a Ina Group.

Data podle aktivistů ukázala, že společnosti sabotují klimatická opatření prostřednictvím záměrného šíření dezinformací, jejichž cílem je prezentovat společnost jako ekologickou. Firmy podle nich využívají kompenzace emisí, zveřejňují částečné údaje zakrývající realitu a propagují technologie, které odvádějí pozornost od reálných řešení klimatické krize.

Podle Greenpeace je nutné přísně regulovat fosilní společnosti, aby se zabránilo dalšímu ničení klimatu fosilními palivy. Ekologové zároveň vyzývají k závaznému plánu, který jasně stanoví postupné ukončení těžby ropy a plynu v celé Evropě.

"Analýza výročních zpráv největších světových fosilních společností ukazuje, nakolik je běžnou strategií těchto společností greenwashing. V českém prostředí můžeme sledovat něco podobného na příkladu energetického gigantu, skupiny ČEZ, která o sobě setrvale hovoří jako o Čisté Energii Zítřka, ve skutečnosti ale usiluje o prodloužení těžby uhlí minimálně do roku 2035, a dokonce nevylučuje jeho těžbu ani v roce 2050. Místo, aby fosilní korporace skutečně pomáhaly klimatickou krizi řešit, vystačí si s pouhým zeleným nátěrem," řekl Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaně české pobočky Greenpeace.

Podle mluvčího skupiny ČEZ Ladislava Kříže jde ze strany Greenpeace o slova bez obsahu. "Naši strategii Vize 2030 Čistá Energie Zítřka jsme postavili na velmi konkrétních, veřejně deklarovaných cílech v oblastech ochrany životního prostředí, sociálních vztahů a transparentního řízení firmy v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a metrikami právě proto, aby byly pod drobnohledem nejen externích ratingových agentur a akcionářů, ale i široké veřejnosti," řekl Kříž ČTK. Data jsou podle něj dostupná na webu ČEZ.

Ohledně těžby uhlí je podle Kříže situace jiná, než uvádí Greenpeace. "Prodloužení hornické činnosti je administrativní krok, neznamená samotnou těžbu. Navíc je tento krok nezbytný i pro postupné útlumové práce. Válka na Ukrajině a energetické krize s tím spojená však ukazuje, že z pohledu energetické bezpečnosti musíme být připraveni na všechny varianty, protože jakmile jednou hornická činnost ustane, je velmi těžké ji znovu obnovit. Respektujeme vládní prohlášení s koncem těžby uhlí v roce 2033," řekl.

Podle Greenpeace by se měl fosilní průmysl regulovat. Regulace by podle organizace měly zahrnovat povinné investice do zelené infrastruktury.

