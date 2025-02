Greenpeace se v USA obává bankrotu, pokud soud uzná nároky firmě Energy Transfer

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ekologická organizace Greenpeace se obává, že ve Spojených státech bude muset vyhlásit bankrot, pokud jí soud nařídí zaplatit asi 300 milionů dolarů (7,1 miliardy Kč), jak si nárokuje společnost Energy Transfer. S tou je Greenpeace ve sporu kvůli tomu, že ekologičtí aktivisté blokovali výstavbu ropovodu Dakota Access Pipeline. Informuje o tom web stanice BBC Společnost Energy Transfer se u soudu snaží prokázat, že protestní taktika stoupenců hnutí Greenpeace zdržela výstavbu potrubí, kterým se začala přepravovat ropa v roce 2017. Prezident Donald Trump tento projekt podpořil za svého prvního funkčního období.

Protesty proti potrubí poblíž siouxské rezervace Standing Rock tehdy přilákaly tisíce lidí, Greenpeace ale tvrdí, že tyto protesty nevedl. Žaloba také podle názoru hnutí ohrožuje svobodu slova. Greenpeace uvedl, že "by mohl čelit finančnímu krachu, který by ukončil více než 50 let ekologického aktivismu", pokud soudní spor prohraje.

Soudní proces, který iniciovala společnost Energy Transfer, se koná v Mandanu ve státě Severní Dakota. V pondělí začal výběrem poroty a očekává se, že celý proces potrvá asi pět týdnů.

Žaloba obviňuje Greenpeace z nezákonného a násilného plánu způsobit finanční újmu společnosti Energy Transfer a fyzickou újmu jejím zaměstnancům a infrastruktuře. Firma také v žalobě uvádí, že se Greenpeace snažil bránit výstavbě ropovodu Dakota Access Pipeline, případně výstavbu narušit.

Společnost Energy Transfer podala podobnou federální žalobu v roce 2017 a tvrdila v ní, že demonstranti porušili zákon o vydírání a korupci – ten se využívá při obviněních proti skupinám organizovaného zločinu. Soudce tehdy případ zamítl. Tentokrát se ale sporem zabývá soud v Severní Dakotě, což je tradičně konzervativní stát.

Provozovatelem ropovodu Dakota Access Pipeline je společnost Energy Transfer Partners. Na projektu se podílely také firmy Phillips 66, Enbridge a Marathon Oil. Potrubí vede pod povrchem, začíná v Severní Dakotě a vede přes státy Jižní Dakota a Iowa do státu Illinois. Ropovod je schopen přepravit až 750.000 barelů ropy denně.

