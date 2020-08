Hasiči likvidovali na okraji Prahy požár pole Aktualizováno Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Několik hasičských jednotek dnes odpoledne likvidovalo v Praze Ďáblicích požár pole, oheň spálil plochu až o rozloze 300 krát 1000 metrů. Jeden člověk byl při tom popálen. Škoda na poli byla vyčíslena na 120 000 korun a příčinou bylo neprokázané zavinění cizí osobou. ČTK to sdělily mluvčí hasičů Kateřina Suchánská a záchranné služby Jana Poštová. K požáru pole u Řepné ulice byli hasiči přivoláni před 16:00 a zhruba o hodinu později jej měli pod kontrolu. Podle původních informací hasiči vyjeli k požáru pole o rozsahu 200 krát 100 metrů, nakonec ale oheň zasáhl výrazně větší plochu, podle Suchánské posekané i neposekané části pole. Na hašení se podíleli hasiči ze sedmi stanic a vojenská jednotka z nedalekého kbelského letiště. "Pro jednu osobu si velitel zásahu zavolal záchrannou službu," informovali hasiči. Podle Poštové si záchranáři převzali popáleného muže, byl ale při vědomí. Na twitteru později uvedla, že osmadvacetiletý muž utrpěl drobné popáleniny na nohách, záchranáři jej na místě ošetřili a po podepsání negativního reverzu nechali na místě. Pro Prahu stejně jako pro další kraje v severozápadní polovině Čech platí do odvolání upozornění meteorologů na nebezpečí vzniku požárů. Důvodem jsou vysoké teploty a trvající sucho. Pražský magistrát v reakci na to zakázal v hlavním městě rozdělávání ohňů na rizikových místech. Zapršet by mohlo až v neděli, kdy se podle meteorologů mají v Čechách a na západě Moravy ojediněle objevit silné bouřky. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



