https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hasici-odhalili-nedostatky-u-tretiny-kontrolovanych-odpadovych-zarizeni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hasiči odhalili nedostatky u třetiny kontrolovaných odpadových zařízení

2.10.2025 17:38 (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Hasiči udělali od července 65 kontrol zařízení, která nakládají s odpady, a u 21 z nich zaznamenali nedostatky. Udělili šest pokut v celkové výši 55 000 korun, jejich počet pravděpodobně ještě vzroste. Kontroly měly za cíl zhodnocení preventivní požární bezpečnosti s cílem předejít možnému vzniku požáru skládek. Do kontrol se zapojila i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), která udělala 68 kontrol. V plánu jsou kontroly u přibližně 80 zařízení v České republice.
 
Hasiči zahájily kontroly 21. července. Prioritně se zaměřili na provozy, kde v minulosti hořelo, a na zařízení, která ve velkém objemu nakládají s hořlavými odpadními materiály, jako jsou elektroodpad, pneumatiky, papír, plasty nebo nebezpečné odpady.

Loni hasiči vyjížděli k 499 hořícím skládkám odpadů, letos do konce července bylo výjezdů 328. Požáry skládek mají negativní dopady na ovzduší, zdraví lidí a podzemní vody.

"Výsledky kontrol ukazují, že v některých provozech se s odpady nakládá způsobem, který je nezodpovědný a může být i rizikový. Skládky nejsou správně zakryté nebo je překračována velikost plochy pro skladování odpadu," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Odpad se podle něj objevuje i tam, kde to není povolené, a nebezpečné látky nejsou dostatečně zabezpečeny proti úniku.

"V některých zařízeních je navíc uloženo víc odpadu, než jim povoluje kapacita," dodal Hladík. V některých případech byly podle kontrolorů chyby i v evidenci, nesprávném zařazení odpadů, chybějícím označení nebo dokumentech. Ministr chce proto v kontrolách pokračovat. Získaná zjištění mají poté sloužit jako podklad pro další preventivní či legislativní kroky.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček uvedl, že mezi nejčastější nedostatky patřilo nedodržování požadovaných vzdáleností od okolních objektů, provozovatelům mnohdy chyběla požárně bezpečnostní řešení a další dokumentace požární ochrany, případně hasicí přístroje.

"V objektech často nebyly prováděny kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a narazili jsme i na případy, kdy byly nedostatečně označené uzávěry vody a hlavní vypínače elektrické energie. Celkem už evidujeme přes 100 nedostatků, většina z těch 65 kontrol přitom ještě není zcela uzavřená," uvedl Vlček. Hasiči podle něj předpokládají, že počet ještě poroste, stejně jako částka udělených pokut. Vlček dodal, že primárním cílem kontrol není sankciování, ale prevence.

Požárům skládek odpadů a recyklačních linek nelze podle ministerstva a hasičů úplně zabránit, ale je nutné, aby zařízení byla na požáry připravena a rizikům předcházela. Rozsáhlý požár skládky volně uložených plastů byl například letos v dubnu u Rynholce na Rakovnicku, kde ho likvidovalo 250 hasičů a speciální technika hasičského záchranného útvaru.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Bagr pracující na skládce Foto: Depositphotos AVE CZ umístila kvůli leteckému provozu na čáslavskou skládku červená světla Popelnice na chodníku Foto: Depositphotos Nejméně směsného odpadu v hradeckém kraji z měst produkuje Červený Kostelec Bagr Foto: chinahbzyg Shutterstock V Černolicích bude referendum o zavážení místa bývalé cihelny odpadem a zeminou

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

2.10.2025 19:58
No jo, no, když zevo je fuj...
Odpovědět

Nejčtenější články

Ve vejcích z volného chovu se napříč světem nachází alarmující koncentrace toxických látek

Diskuse: 76

Které introdukované dřeviny mají potenciál pro budoucí lesy střední Evropy?

Diskuse: 26

Obec Chotíkov otevřela opravený poplužní dvůr ze 13. století

Diskuse: 4

Studie: Propojení povodí Dunaje a Dyje může pomoci řešit sucho na jihu Moravy

Diskuse: 44

Ivan Brezina: Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

Diskuse: 26

Jiří Nebřenský: Přeregulovanost řek - jsou fráze o zodpovědnosti bianko šekem k plýtvání finančními i přírodními zdroji?

Diskuse: 52

Iniciativa s českou stopou Zastavte týrání, zastavte zabíjení dostane v EU zelenou

Diskuse: 4
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist