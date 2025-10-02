Hasiči odhalili nedostatky u třetiny kontrolovaných odpadových zařízení
Loni hasiči vyjížděli k 499 hořícím skládkám odpadů, letos do konce července bylo výjezdů 328. Požáry skládek mají negativní dopady na ovzduší, zdraví lidí a podzemní vody.
"Výsledky kontrol ukazují, že v některých provozech se s odpady nakládá způsobem, který je nezodpovědný a může být i rizikový. Skládky nejsou správně zakryté nebo je překračována velikost plochy pro skladování odpadu," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Odpad se podle něj objevuje i tam, kde to není povolené, a nebezpečné látky nejsou dostatečně zabezpečeny proti úniku.
"V některých zařízeních je navíc uloženo víc odpadu, než jim povoluje kapacita," dodal Hladík. V některých případech byly podle kontrolorů chyby i v evidenci, nesprávném zařazení odpadů, chybějícím označení nebo dokumentech. Ministr chce proto v kontrolách pokračovat. Získaná zjištění mají poté sloužit jako podklad pro další preventivní či legislativní kroky.
Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček uvedl, že mezi nejčastější nedostatky patřilo nedodržování požadovaných vzdáleností od okolních objektů, provozovatelům mnohdy chyběla požárně bezpečnostní řešení a další dokumentace požární ochrany, případně hasicí přístroje.
"V objektech často nebyly prováděny kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a narazili jsme i na případy, kdy byly nedostatečně označené uzávěry vody a hlavní vypínače elektrické energie. Celkem už evidujeme přes 100 nedostatků, většina z těch 65 kontrol přitom ještě není zcela uzavřená," uvedl Vlček. Hasiči podle něj předpokládají, že počet ještě poroste, stejně jako částka udělených pokut. Vlček dodal, že primárním cílem kontrol není sankciování, ale prevence.
Požárům skládek odpadů a recyklačních linek nelze podle ministerstva a hasičů úplně zabránit, ale je nutné, aby zařízení byla na požáry připravena a rizikům předcházela. Rozsáhlý požár skládky volně uložených plastů byl například letos v dubnu u Rynholce na Rakovnicku, kde ho likvidovalo 250 hasičů a speciální technika hasičského záchranného útvaru.
