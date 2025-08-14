Hasiči ve vodní nádrži Výrovice provzdušňují vodu, měli hlášený úhyn ryb
14.8.2025 19:26 (ČTK)
Ilustrační foto
Foto | Marek Nowocień / Wikipedia
Za horkých dnů není úhyn ryb kvůli nedostatku kyslíku neobvyklý. Například v první třetině července vyráželi hasiči provzdušňovat vodu do Rajhradu na Brněnsku k Vojkovickému náhonu, kde měli také hlášený úhyn ryb. Provzdušnění pomohlo, některé ryby se začaly otáčet zpět břichem dolů. V Dyji pod nádrží Nové Mlýny na konci června uhynulo asi 30 tun ryb. Důvodem byl prudký pokles koncentrace kyslíku v horkém počasí.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk