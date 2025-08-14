https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hasici-ve-vodni-nadrzi-vyrovice-provzdusnuji-vodu-meli-hlaseny-uhyn-ryb
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Hasiči ve vodní nádrži Výrovice provzdušňují vodu, měli hlášený úhyn ryb

14.8.2025 19:26 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty)
Foto | Marek Nowocień / Wikipedia
Hasiči v nádrži Výrovice na Znojemsku dnes dopoledne asi tři hodiny provzdušňovali vodu, měli tam hlášený úhyn ryb. Není jasné, kolik ryb uhynulo, zřejmě ale měly málo kyslíku. V dalším provzdušňování bude vlastními silami pokračovat rybářský spolek. ČTK to řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
 
K vodní nádrži zamířila i mobilní chemická laboratoř hasičů, celkem tak u nádrže zasahovaly tři jednotky hasičů, tedy kolem deseti hasičů. Vodu provzdušňovali vodními proudy.

Za horkých dnů není úhyn ryb kvůli nedostatku kyslíku neobvyklý. Například v první třetině července vyráželi hasiči provzdušňovat vodu do Rajhradu na Brněnsku k Vojkovickému náhonu, kde měli také hlášený úhyn ryb. Provzdušnění pomohlo, některé ryby se začaly otáčet zpět břichem dolů. V Dyji pod nádrží Nové Mlýny na konci června uhynulo asi 30 tun ryb. Důvodem byl prudký pokles koncentrace kyslíku v horkém počasí.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Nové mlýny při západu slunce Foto: Daniel Baránek Wikimedia Commons Rybáři kvůli kvalitě vody v Dyji požadují odstavování vodní elektrárny v létě Sinicový květ v řece Dyji pod vodním dílem Nové Mlýny. Foto: Povodí Moravy Ryby v Dyji podle odborníka z Mendelovy univerzity nešlo zachránit Auto české policie Foto: Depositphotos Úhyn ryb v Dyji pod Novými Mlýny vyšetřují břeclavští kriminalisté

