Havarijní železniční násep u Karlových Varů pohlídají chytré senzory na detekci sesuvů půdy

Železniční dvojkolejná trať u Karlových Varů je zařazena do transevropské železniční sítě. Je to tedy důležitá trať. A je to trať, která leží v oblasti s komplikovanými geotechnickými podmínkami, kvůli kterým tu často dochází k poruchám podloží i samotného železničního náspu. Odborníci násep vyhodnotili jako havarijní. A Správa železnic proto řešila, jak násep uhlídat, aby tu nedošlo k nějaké tragédii.Ještě do loňského února se násep hlídal při pravidelných prohlídkách, které prováděl správce trati při pochůzkách. „V některých případech byl zaveden geotechnický monitoring, ale jeho metody neumožňují kontinuální měření s okamžitým vyhodnocením stavu. Úseky s vysokým rizikem by pak musely být střeženy správcem nepřetržitě, což by nebylo dlouhodobě udržitelné,“ říká Radek Trejtnar, ředitel odboru traťového hospodářství Správy železnic.

Loni v únoru tu Správa železnic ve spolupráci s firmou ZAT zavedla automatický systém pro detekci sesuvu půdy, který díky bezdrátovému připojení poskytuje online diagnostiku v reálném čase.

Systém v případě náhlých kolapsů železničního spodku okamžitě vyšle varování. To se zobrazí jak v online rozhraní, ale pošle i varovný mail a pošle zprávu na mobilní telefon.

„Zodpovědný pracovník pak strojvedoucího ihned informuje o případném riziku,“ vysvětluje Milan Hucl ze společnosti ZAT. „S varovným signálem dostane pracovník i fotografie z dané lokality a okamžitě tak má představu o aktuální situaci.“ A dodává, že systém čidel lze jednoduše rozšířit o čidla monitorující například teplotu kolejnice, hustotu srážek atd.

Na monitorované trati u Karlových Varů se o bezpečnost stará 40 bateriově napájených čidel s výdrží pět let. Systém je téměř bezúdržbový a je možné jej případně přemístit i do nové lokality.

Systém během svého krátkého provozu už jednu nestandardní událost nahlásil, ale jak vysvětluje Trejtnar, šlo o planý poplach, který souvisel s nastavením čidel a byl zřejmě způsoben pohybem zvířete ve sledovaném místě. „Ale díky tomu jsme si vyzkoušeli, jak systém pracuje i jaká bude reakce pohotovostních zaměstnanců,“ říká Trejtnar.

„Systém detekce sesuvu půdy je postaven na platformě SimONet, určené pro bezdrátový sběr, přenos, vizualizaci a následnou analýzu dat,“ říká Milan Hucl. Podle něho má systém daleko širší uplatnění, než jen hlídání železničních náspů. Může posloužit při monitoringu v povrchových dolech, u dálnic, silnic, toků řek, vodních děl i v chráněných krajinných oblastech.

