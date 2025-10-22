Havlíček: Návrh komise k systému povolenek je debakl, neobrací se ku prospěchu Česka
Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na síti X informoval, že EK vyslyšela český požadavek na úpravu systému nových emisních povolenek ETS2 a představila konkrétní návrh změny legislativy. Podle něj bude možné stabilizovat cenu povolenky a předcházet jejím výkyvům. "Emisní povolenky tak neohrozí naše domácnosti ani drobné živnostníky, výrobce či podnikatele," dodal Hladík.
Stejného mínění je premiér. "Zároveň však nesmíme zůstat stát v půli cesty a musíme pokračovat v hledání podpory pro celkové odložení náběhu tohoto typu povolenek. Proto apeluji na budoucí vládu, aby v naší iniciativě pokračovala. V unii totiž nestačí jen nadávat a kritizovat. Jen tvrdým vyjednáváním, trpělivým vysvětlováním našich pozic a budováním koalic lze prosadit konkrétní kroky, které skutečně pomohou našim občanům," uvedl Fiala.
Evropská komise podle Hladíka na ministerském jednání popsala celkem pět mechanismů, kterými se zajistí dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého (CO2). Mechanismy se přitom spustí, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne. "Cena povolenky tak bude předvídatelná a stabilní," řekl Hladík novinářům v Lucemburku. Nevyužité povolenky do roku 2030 zůstanou v rezervě. Mechanismus stabilizační rezervy zároveň bude fungovat i po roce 2030 a bude moci zasáhnout, pokud by cena povolenky nepřiměřeně rostla, dodal.
Podle Havlíčka je ale iluzorní se domnívat, že se dají zastropovat ceny emisních povolenek. Hladík podle něj fabuluje, stejně jako když před několika měsíci tvrdil, že náklady budou ve stovkách korun. "Nebudou, budou v řádu tisíců až desetitisíců korun na domácnost, záleží, jak se ta cena bude pohybovat," podotkl Havlíček.
"Platí stále stejné stanovisko, nedopustíme, aby se implementovala tato směrnice, toto nařízení do českého práva, jinými slovy nedopustíme, aby emisní povolenky byly součástí české legislativy a to je pro nás ta nejzásadnější obrana," řekl Havlíček. Zároveň uvedl, že je na ostatních zemích, zda systém zavedou. "Ale pro Českou republiku by to byla zejména pro nízkopříjmové a středněpříjmové domácnosti naprostá pohroma," dodal.
Nyní by o věci mělo začít vyjednávání mezi Evropskou komisí, členskými státy sdruženými v Radě EU a Evropským parlamentem. Hladík v této souvislosti uvedl, že apeloval na Evropskou komisi, aby byla záležitost projednávána ve zrychleném režimu a Evropský parlament ji tak stihl odsouhlasit ještě v letošním roce.
V současnosti v EU funguje systém povolenek ETS, který se vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Každá povolenka umožňuje vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu. Výnosy z jejich prodeje mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu.
