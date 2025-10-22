https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/havlicek-navrh-ek-k-systemu-povolenek-je-debakl-neobraci-se-ku-prospechu-ceska
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Havlíček: Návrh komise k systému povolenek je debakl, neobrací se ku prospěchu Česka

22.10.2025 09:53 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 1
Karel Havlíček na Solární konferenci 2021.
Karel Havlíček na Solární konferenci 2021.
Licence | Některá práva vyhrazena
Zdroj | Ekolist.cz
Změny v systému emisních povolenek ETS2 a návrh Evropské komise (EK) považuje první místopředseda ANO Karel Havlíček za debakl. Podle něj se úprava, jak ji komise představila ministrům na jednání v Lucemburku, neobrací ve prospěch Česka. Stanoviska komise jsou čím dál tím tvrdší a kategoričtější, řekl Havlíček novinářům po jednání hnutí ANO, SPD a Motoristů o programu budoucí koaliční vlády. Hnutí ANO je tak stále proti tomu, aby byly emisní povolenky součástí české legislativy. Premiér Petr Fiala (ODS) apeloval na budoucí vládu, aby v iniciativě Česka pokračovala.
 
Nový systém ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle dosavadních plánů má platit od roku 2027. Česko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které žádaly změny systému a záruky, že obchodování s emisními povolenkami bude předvídatelné, povolenky prudce nezdraží a nebudou mít negativní dopad na občany.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na síti X informoval, že EK vyslyšela český požadavek na úpravu systému nových emisních povolenek ETS2 a představila konkrétní návrh změny legislativy. Podle něj bude možné stabilizovat cenu povolenky a předcházet jejím výkyvům. "Emisní povolenky tak neohrozí naše domácnosti ani drobné živnostníky, výrobce či podnikatele," dodal Hladík.

Stejného mínění je premiér. "Zároveň však nesmíme zůstat stát v půli cesty a musíme pokračovat v hledání podpory pro celkové odložení náběhu tohoto typu povolenek. Proto apeluji na budoucí vládu, aby v naší iniciativě pokračovala. V unii totiž nestačí jen nadávat a kritizovat. Jen tvrdým vyjednáváním, trpělivým vysvětlováním našich pozic a budováním koalic lze prosadit konkrétní kroky, které skutečně pomohou našim občanům," uvedl Fiala.

Evropská komise podle Hladíka na ministerském jednání popsala celkem pět mechanismů, kterými se zajistí dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého (CO2). Mechanismy se přitom spustí, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne. "Cena povolenky tak bude předvídatelná a stabilní," řekl Hladík novinářům v Lucemburku. Nevyužité povolenky do roku 2030 zůstanou v rezervě. Mechanismus stabilizační rezervy zároveň bude fungovat i po roce 2030 a bude moci zasáhnout, pokud by cena povolenky nepřiměřeně rostla, dodal.

Podle Havlíčka je ale iluzorní se domnívat, že se dají zastropovat ceny emisních povolenek. Hladík podle něj fabuluje, stejně jako když před několika měsíci tvrdil, že náklady budou ve stovkách korun. "Nebudou, budou v řádu tisíců až desetitisíců korun na domácnost, záleží, jak se ta cena bude pohybovat," podotkl Havlíček.

"Platí stále stejné stanovisko, nedopustíme, aby se implementovala tato směrnice, toto nařízení do českého práva, jinými slovy nedopustíme, aby emisní povolenky byly součástí české legislativy a to je pro nás ta nejzásadnější obrana," řekl Havlíček. Zároveň uvedl, že je na ostatních zemích, zda systém zavedou. "Ale pro Českou republiku by to byla zejména pro nízkopříjmové a středněpříjmové domácnosti naprostá pohroma," dodal.

Nyní by o věci mělo začít vyjednávání mezi Evropskou komisí, členskými státy sdruženými v Radě EU a Evropským parlamentem. Hladík v této souvislosti uvedl, že apeloval na Evropskou komisi, aby byla záležitost projednávána ve zrychleném režimu a Evropský parlament ji tak stihl odsouhlasit ještě v letošním roce.

V současnosti v EU funguje systém povolenek ETS, který se vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Každá povolenka umožňuje vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu. Výnosy z jejich prodeje mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken Flickr Evropská komise navrhuje změny v systému emisních povolenek ETS2, řekl Hoekstra Eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken Flickr Komisař Hoekstra představí návrh na stabilizaci cen emisních povolenek Kouřící komín na rodinném domě Foto: Depositphotos Analýza PwC: Negativní dopady EU ETS 2 lze snížit zastropováním ceny povolenky

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

sv

s v

22.10.2025 10:07
Debakl bylo to co bureš a obchodník se smrtí havlíček předváděli v roce 2019 v rámci jednání o gd.
Odpovědět

Nejčtenější články

V Česku už déle než měsíc není půdní sucho, sledují vědci nezvyklou situaci

Diskuse: 22

Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě

Diskuse: 59

Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

Diskuse: 48

Staré průzkumné vodní vrty u Vysokého Mýta čeká likvidace

Diskuse: 2

Vladimír Stupavský: Roste výroba i spotřeba dřevních paliv

Diskuse: 56

Nová metoda doktorandky z ČVUT prodlouží životnost baterií elektromobilů až o desetinu

Diskuse: 25

Dušan Utinek: Mýty a pověry v lesnictví

Diskuse: 66
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist