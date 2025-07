Havlíček: Požadavky vlády na změnu obchodování s povolenkami jsou nedostačující

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | Ekolist.cz Podle Havlíčka se musí celý systém přehodnotit, tedy zásadně změnit systém práce s emisními povolenkami.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Požadavky vlády na změnu obchodování s emisními povolenkami z dopravy a vytápění budov (ETS 2) jsou absolutně nedostačující, snaží se dělat kosmetická opatření. Na dotaz ČTK to řekl první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Systém emisních povolenek podle něj potřebuje zásadní změny.Česko zaslalo Evropské komisi (EK) požadavky na změnu obchodování s emisními povolenkami z dopravy a vytápění budov, dokument podepsalo dalších 17 států EU. Státy žádají například pravidelné zveřejňování informací o tempu zavádění obnovitelných zdrojů nebo nastavení mechanismu, který by omezil výkyvy cen povolenek. Jedním z bodů dokumentu je i včasné zahájení aukcí v roce 2026. Dále státy žádají posílení a zefektivnění nástroje na stabilizaci trhu (MSR).

Podle Havlíčka se musí celý systém přehodnotit, tedy zásadně změnit systém práce s emisními povolenkami. "Nemůže to být spekulativní a tržní nástroj, kdy je naprosto nekontrolovatelná cena," podotkl. Pokud se změny nepodaří prosadit, musí se podle něj vláda kategoricky vymezit.

"Opakovaně říkáme, že i kdybychom měli jít do nejtvrdšího střetu s EU, měli bychom se soudit, tak tak učiníme, opřeme to o jasné argumenty," řekl Havlíček. Nelze podle něj dovolit dále zatížit domácnosti emisními povolenkami.

Systém ETS 2 by podle expertů mohl zdražit pohonné hmoty i některé druhy vytápění. Zároveň by se z výnosů ze systému měly financovat sociální programy, které by podpořily dekarbonizační opatření pro domácnosti.

V současnosti v EU již funguje systém povolenek ETS, který se vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Každá povolenka umožňuje vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého (CO2), případně ekvivalentní množství jiného plynu. Výnosy z jejich prodeje mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu.

reklama