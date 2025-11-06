https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/havrany-nad-rivierou-v-brne-letos-pohlida-havrani-hlidka
Havrany nad Riviérou v Brně letos pohlídá Havraní hlídka

6.11.2025 12:20 | BRNO (ČTK)
Foto | Jitka Havlová / Jihomoravská pobočka ČSO a iniciativa Černá křídla nad Brnem
Na tradiční zimoviště do lesů v Brně nad Riviérou se začínají navracet havrani polní, aktuálně je jich tam podle ornitologů kolem 5000. Vzhledem k tomu, že loni je někteří lidé podle ornitologů cíleně plašili, letos je pohlídá takzvaná Havraní hlídka, uvedl předseda Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické a člen iniciativy Černá křídla nad Brnem Jan Sychra.
 
Havrany na zimoviště v Brně doprovázejí kavky a vrány. "Aktuálně se na lokalitě nachází kolem 5000 jedinců. Kvůli teplému podzimu je návrat havranů pozvolnější než vloni, nicméně jejich počty budou pravděpodobně postupně narůstat," uvedl Sychra. Minulé roky se počet zimujících ptáků pohyboval mezi 8000 až 15 000 jedinci.

Po zkušenosti z loňského roku, kdy podle ornitologů někteří lidé cíleně rušili nocující ptáky, například střílením zábavní pyrotechniky do nocujících hejn, se letos ornitologové spolu s občanskou iniciativou Černá křídla nad Brnem rozhodli uspořádat Havraní hlídku.

Foto | Jitka Havlová / Jihomoravská pobočka ČSO a iniciativa Černá křídla nad Brnem

Hlídka, ke které se mohou přidat i zájemci z řad veřejnosti, pomáhá s mapováním pohybu ptáků po městě. Dobrovolníci zaznamenávají, odkud kam se hejna ptáků přesunují, ornitology upozorňují na nová shromaždiště, neobvyklé chování ptáků i případné pokusy o jejich rušení. Pozorování také stačí zaznamenat a přidat do skupiny Havraní hlídka Brno na facebooku nebo poslat fotku hejna s lokalitou a směrem jeho letu na cernakridlanadbrnem@seznam.cz.

Lokalita by podle ornitologů v budoucnu mohla být ohrožena výstavbou lanovky, se kterou nesouhlasí. Obávají se kolizí ptáků s nosnými lany a skleněnými plochami i rušení všech živočichů. Podle plánů měla spojovat tramvajovou smyčku Lipová s univerzitním kampusem s mezistanicí Riviéra. Loni v září ornitologové u soudu dosáhli zrušení stavebního povolení.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK
