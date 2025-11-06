Havrany nad Riviérou v Brně letos pohlídá Havraní hlídka
Po zkušenosti z loňského roku, kdy podle ornitologů někteří lidé cíleně rušili nocující ptáky, například střílením zábavní pyrotechniky do nocujících hejn, se letos ornitologové spolu s občanskou iniciativou Černá křídla nad Brnem rozhodli uspořádat Havraní hlídku.
Hlídka, ke které se mohou přidat i zájemci z řad veřejnosti, pomáhá s mapováním pohybu ptáků po městě. Dobrovolníci zaznamenávají, odkud kam se hejna ptáků přesunují, ornitology upozorňují na nová shromaždiště, neobvyklé chování ptáků i případné pokusy o jejich rušení. Pozorování také stačí zaznamenat a přidat do skupiny Havraní hlídka Brno na facebooku nebo poslat fotku hejna s lokalitou a směrem jeho letu na cernakridlanadbrnem@seznam.cz.
Lokalita by podle ornitologů v budoucnu mohla být ohrožena výstavbou lanovky, se kterou nesouhlasí. Obávají se kolizí ptáků s nosnými lany a skleněnými plochami i rušení všech živočichů. Podle plánů měla spojovat tramvajovou smyčku Lipová s univerzitním kampusem s mezistanicí Riviéra. Loni v září ornitologové u soudu dosáhli zrušení stavebního povolení.
