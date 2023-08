Hejtmanův náměstek: Chybějící legislativa brzdí fotovoltaiku v Libereckém kraji

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Chybějící legislativa pro komunitní energetiku brzdí projekty výstavby fotovoltaických elektráren na budovách Libereckého kraje. Stavět zatím musí jen tak velké elektrárny, aby se vyrobená elektřina spotřebovala na místě, není možné ji využít jinde. Třeba na Gymnáziu Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou připravuje teď kraj stavbu elektrárny o instalovaném výkonu 30,36 kilowattu (kW). Mohla by být ale až desetkrát větší, sdělil náměstek hejtmana Zbyněk Miklík (Piráti).

"My bychom tam mohli osadit až výkon 300 kW, ale dokud nebude fungovat komunitní energetika a nebudou na to připraveni distributoři a obchodníci, abychom tu přebytečnou energii měli kam prodat, protože my to v tom gymnáziu nespotřebujeme, tak to nemá smysl osazovat. Budeme to na mít připraveno, a jakmile ta legislativa bude, tak to můžeme rozšířit," doplnil Miklík. Jinak by podle něj bylo nutné elektrárnu vypínat, nebo by kraj musel hledat obchodníka, který přebytky odkoupí.

Novelu energetického zákona, která by měla komunitní sdílení vyrobené elektřiny umožnit, schválila vláda 21. června. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) ministerstvo do procesu tvorby novely zapojilo co nejširší veřejnost od nevládních organizací až po Energetický regulační úřad či provozovatele přenosové soustavy ČEPS. "Výsledná podoba představuje funkční, a hlavně stabilní model budoucího fungování komunitní energetiky v ČR," uvedl tehdy ministr. Novela ale musí ještě projednat Sněmovna, Senát a podepsat ji musí prezident.

Liberecký kraj hledá dodavatele solární elektrárny nejen pro jablonecké gymnázium, ale osadit fotovoltaickými panely chce také budovu D krajského úřadu. Tam by měla být elektrárna o instalovaném výkonu 93,6 kW, vyrobenou energii spotřebuje úřad. Dohromady kraj náklady na tyto dva projekty odhadl na 5,5 milionu korun bez DPH. "Připravujeme ještě fotovoltaiku na gymnáziu v České Lípě, tam to vypíšeme do měsíce," řekl hejtmanův náměstek.

S využitím energie slunce počítá Liberecký kraj také u nových projektů. Solární panely o celkovém instalovaném výkonu kolem 70 kW tak budou na nové přístavbě zdravotnické školy v Turnově, na nových základnách záchranné služby v Hrádku nad Nisou a Jablonci, na budovách sociálních služeb Tereza v Semilech a Benešově u Semil, nebo na nových domech pro postižené ve Vratislavicích. "Prověřujeme i další střechy budov našich organizací a do budoucna bychom rádi osadili fotovoltaiky také třeba na Centrální depozitář v Českém Dubu," dodal Miklík.

