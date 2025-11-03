https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hladik-cesko-odmita-klimaticky-cil-eu-do-roku-2040-na-snizeni-emisi-o-90-pct
Hladík: Česko odmítá klimatický cíl EU do roku 2040 na snížení emisí o 90 procent

3.11.2025 13:04 | PRAHA (ČTK)
Při hlasování o klimatickém cíli Evropské unie do roku 2040 snížit emise o 90 procent bude Česko na Radě ministrů životního prostředí proti. Novinářům to dnes řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Česko podle něj tento cíl dlouhodobě odmítá, pro průmyslovou zemi, jako je Česká republika, je podle Hladíka nerealistický. Rada zasedá v úterý v Bruselu.
 
"Česká republika by měla být zemí, která prosazuje realistické a spravedlivé klimatické cíle. Cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent považujeme vzhledem k současné geopolitické a ekonomické situaci za nereálný a rizikový. My prosazujeme, aby cíle byly dosažitelné a zároveň spravedlivé vůči jednotlivým státům," řekl Hladík.

Poukázal na to, že Česko je technologicky a průmyslově orientovaná země. "Zatím nevidíme dostatečné technologické možnosti, jak dosáhnout takto ambiciózního cíle bez zásadního dopadu na klíčová průmyslová odvětví, jako je chemie nebo výroba materiálů," uvedl. Dodal, že proto Česko trvá na technologické neutralitě, tedy aby podporu měla i jaderná energie, výroba vodíku či technologie pro zachytávání a ukládání uhlíku.

Hladík zdůraznil, že zároveň ale Česká republika není zemí, která by v ochraně klimatu zaostávala. Naopak cíl snížit emise o 50 procent do roku 2030 podle Pařížské dohody nejenže splní, ale velmi pravděpodobně ho překročí před tímto termínem.

Aby návrh na radě prošel, musí ho podpořit minimálně 66 procent obyvatel EU a alespoň 15 členských států. Česká republika představuje 2,4 procenta populace EU. "Pokud chceme návrh zablokovat, je potřeba získat podporu alespoň 35 procent obyvatel EU," řekl ministr.

Hladík chce, aby výsledný kompromis byl pro Českou republiku co nejvýhodnější. "Již se nám podařilo prosadit několik důležitých změn – například větší důraz na konkurenceschopnost evropského průmyslu, zachování principu solidarity mezi státy či uznání jádra jako bezemisního zdroje energie," uvedl. Každé dva roky se přijaté cíle budou vyhodnocovat a případně upravovat, což označil za důležitou pojistku.

Zvláštní pozornost se bude podle Hladíka věnovat i sektorům, jako je zemědělství a lesnictví, které přirozeně pohlcují uhlík. Česko v minulosti čelilo problémům s nárůstem emisí v těchto oblastech, proto je podle něj důležité, že se nyní podařilo prosadit, aby se podobné výkyvy do celkového hodnocení nezapočítávaly.

"Naším cílem není odmítat klimatické ambice, ale nastavit je realisticky tak, aby odpovídaly technologickým a ekonomickým možnostem jednotlivých států. Zásadní je, aby závazek byl celoevropský, a nikoliv přenášen v plné míře na jednotlivé země," dodal Hladík.

Ministr dodal, že se česká pozice shoduje s Francií, Polskem nebo Itálií, protože všechny tyto země mají silný průmysl a rozvíjejí jadernou energetiku.

Zasedání Rady pro životní prostředí (ENV) Evropské unie se konají pravidelně, poslední zasedání bylo letos 21. října a zaměřilo se na přípravu EU na klimatickou konferenci COP30. Zasedání rady ministrů životního prostředí schvaluje závěry o postupu EU v životním prostředí.

Jan Šimůnek

3.11.2025 13:58
"Klimatické ambice" je třeba odmítnout, protože to je agenda hochštaplerů a hlupáků, kteří jim věří.
RV

Richard Vacek

3.11.2025 14:26
Snad není žádný důvod takový cíl nutit těm zemím, které o to nemají zájem. Naopak ty, kde má něco takového podporu, mohou jít ještě dál.
