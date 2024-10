Hladík chce zvrátit německé povolení větrných elektráren v blízkosti CHKO Český les

Anyr 9.10.2024 20:33 Reaguje na Štěpán Major

A co zvířata zraněná/zabitá na silnicích, dálnicích? Co zvířata, která zraní/usmrtí elektrické dráty?

Pokud si pročteš nějaké zdroje, které můžeš najít i na internetu, větrné elektrárny nejsou ani omylem významným nebezpečím pro ptactvo.



Já jsem rozhodně podpůrce větrných elektráren, i když plně uznávám fakt, že by se neměly budovat zrovna u chráněných/významných lokalit.

