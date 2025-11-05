Hladík: ČR vyjednala ústupky ohledně klimatického cíle EU, sama ho nepodpořila
"Technologická neutralita bude zachována i v revizi pravidel pro emise CO2 z automobilů, to znamená prostor nejen pro elektromobily, ale i alternativní paliva. Toto je další krok k přehodnocení zákazu spalovacích motorů po roce 2035," napsal dále ministr a jako další vyjednané body zmínil mimo jiné "zachování vyšší bezplatné alokace povolenek pro český průmysl i po roce 2028" nebo "posílený monitoring dopadů klimatických politik na zaměstnanost a průmysl s možností návrhu úlev či úpravy cílů".
Evropská komise navrhla snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990 na začátku července. Některé státy, jako například Česko, Polsko či Itálie, prosazovaly oslabení devadesátiprocentního klimatického cíle, Španělsko či Švédsko to ale odmítaly. Například Polsko chtělo, aby deseti procent z devadesátiprocentního cíle mohlo být dosaženo nákupem takzvaných mezinárodních uhlíkových kreditů.
Hladík během noci na dnešek uvedl, že Česko vytvořilo s Italy, Řeky, Bulhary, Rumuny, Slováky, Poláky, Maďary, také Rakušany a Belgičany skupinu, která prosazovala realistický cíl. "Česká republika spolu s dalšími státy tvořila silnou blokační menšinu, díky které se podařilo vyjednat řadu významných ústupků. Z těchto důvodů některé země výsledný text nakonec podpořily," napsal dnes ráno na sociální síti Hladík.
Český ministr životního prostředí už při příjezdu na jednání prohlásil, že Česko klimatický cíl EU pro rok 2040 nepodpoří. Podle něj by nový klimatický cíl měl být realistický a odpovídat technologickým možnostem a technologickému vývoji. Důvodem dopředu avizovaného českého odmítnutí rovněž bylo, že unijní exekutiva nevypracovala dopadové studie pro jednotlivé průmyslové sektory, dodal.
