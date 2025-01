Hladík: Nelegální odpad z letadel a větrníků by mohl opustit ČR během týdnů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Nelegální odpad z vyřazených letadel a nefunkčních větrných elektráren, který je uložený na skládce či v odstavených kamionech v Jiříkově na Bruntálsku, by Česko mohl opustit během několika týdnů. Novinářům to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) během návštěvy Ostravy. Hladík si včera osobně lokalitu na Bruntálsku prohlédl. Podle něj jde o podvodné a trestní jednání."Odpad se nesmí převážet přes hranice. Může se převážet jenom materiál k dalšímu zpracování. A na to, abyste převezli materiál k dalšímu zpracování, potřebujete souhlas na obou hranicích. Je potřeba deklarace, že opravdu ten materiál na té druhé straně hranice někdo potřebuje, někdo využije, někdo zpracuje do nějakého výrobku. Tady prostě obešli všechna pravidla. Je to podvodné, trestní jednání," řekl ministr.

Dodal, že případem se zabývá i policie. "Myslím si, že dojdou k řešení, které nakonec bude i soudně, si myslím, potrestáno. To znamená, já vám teď neslíbím, že to bude enormně rychle řešené. Já doufám a předpokládám, že by to mohlo být v řádu jednotek týdnů," doplnil Hladík.

Z české strany je do řešení nelegální skládky kromě policie zapojeno i několik úřadů. Česká inspekce životního prostředí řeší materiál, který na místo dorazil už v prosinci a podařilo se jej vyložit. "Provádíme kontrolu. Dokud nebude ukončena, nemůžeme poskytovat další informace. Hledáme původce odpadu," řekla ČTK mluvčí inspekce Miriam Loužecká.

Pracovníci celní správy minulý týden takzvanými botičkami zablokovali pět kamionů, které na skládku chtěly vyložit další přivezený materiál. Další osud nákladu je nyní v gesci ministerstva životního prostředí. "Ministerstvo informovalo bavorskou stranu. Nyní čekáme na jejich reakci. Musí připravit dokumentaci a zajistili repatriaci nákladu," řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

První kamion s odpadem dorazil do Jiříkova v noci z 12. na 13. prosince. Náklad se podařilo vyložit. Další kamiony pak přijely v noci na 8. ledna. Tuto zásilku se už podařilo zastavit a kamiony nyní stojí na území obce.

Z dokladů od řidičů podle úřadů vyplynulo, že odpad pochází z Německa. Od tamní společnosti Roth International převzala ostravská firma Piroplastik. Areál, kam jej převáží, vlastní společnost Calves Group. Roth International se podle serveru iDnes věnuje recyklaci vyřazených letadel. "V Česku děláme recyklaci vyřazených letadel,“ řekla serveru telefonní operátorka. Její nadřízený pochybení odmítl. "Tato nařčení nejsou pravdivá. V našem týmu děláme všechno legální cestou. V České republice letadla nerecyklujeme, ale pouze demontujeme," uvedl.

