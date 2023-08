Hladík: Omezení státních dotací se Nové zelené úsporám nedotkne

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | gcpics / Shutterstock Izolace

Chystané omezení státních dotací o zhruba 54 miliard korun se například programu Nová zelená úsporám a dalších podpor od ministerstva životního prostředí (MŽP) nedotkne. V rozhovoru pro Český rozhlas - Radiožurnál to dnes řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Tyto dotace jsou podle Hladíka financovány mimo státní rozpočet, například z peněz za emisní povolenky, takže se jich škrty netýkají.

Vláda chce pomocí úspor a zvýšení příjmů státu zlepšit saldo státního rozpočtu v příštím a přespříštím roce o 150,7 miliardy korun. Polovinu z toho má pokrýt tzv. konsolidační balíček opatření, která vyžadují legislativní změny, a druhou polovinu právě omezování dotací a další redukce státních výdajů. Omezení státních dotací o 54 miliard korun projednají zástupci ministerstev dnes, řekl v neděli České televizi ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Hladík ale uvedl, že za MŽP žádné návrhy škrtů v dotacích nemá.

"Máme pouze investiční podpory, které jsou dány emisními povolenkami. To jsou finanční prostředky, které musíme dát do snižování energetické náročnosti, budov, průmyslu, teplárenství, mobility a také samozřejmě na to, abychom dokázali vyrábět více a více zelené obnovitelné energie," řekl ministr životního prostředí rozhlasu. "Provozní podpory jako takové ministerstvo životního prostředí vůbec nemá," doplnil. Nové zelené úsporám a všech jejích dotačních podtitulů, jako Nová zelená úsporám Light nebo Oprav dům po babičce, se tak úpravy dotací podle Hladíka nedotknou.

Stanjura v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že ministerstvo financí hledá řešení, jak snížit celkový objem plateb na podporu obnovitelných zdrojů energie. Podle Hladíka se tento krok však týká především ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva financí, protože se jedná o obnovitelné zdroje z let 2008 až 2010. "Ministerstvo životního prostředí dělá především investiční podpory pro nové obnovitelné zdroje, ať už se to týká solární energie, tepelných zdrojů a samozřejmě přechodu na nízkoemisní a bezemisní ekonomiku a průmysl," řekl rozhlasu.

