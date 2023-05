Hladík ujišťuje, že ohledně škrtů na podporované zdroje stát dodrží závazky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Vládní záměry škrtat dotace na podporované zdroje elektřiny by neměly dopadnout na občany, ale zároveň by měly přinést úsporu výdajů státního rozpočtu. Závazky ohledně podpory, které stát učinil, však zůstanou platné. V diskusním pořadu Partie na CNN Prima News to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Vláda chce v příštích dvou letech v připravovaném konsolidačním balíčku ušetřit na dotacích 54,4 miliardy korun. Z toho ministerstvo průmyslu, které má v působnosti energetiku, plánuje ušetřit 20 miliard a základem má být změna systému proplácení poplatků za podporované zdroje energie (POZE). Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který se s Hladíkem v debatě utkal, však varuje před tisícovkami arbitráží mezi majiteli solárních elektráren a státem.

Ministerstvo průmyslu už dříve uvedlo, že na domácnost se tyto platby nepřevedou. Hladík ujistil, že závazky, které stát učinil, zůstanou dál platné. "Zároveň vláda bude hledat cestu, jak to udělat tak, aby se to nepropsalo směrem k lidem a zároveň, aby státní rozpočet ušetřil. Na tom intenzivně pan ministr průmyslu a obchodu (Jozef) Síkela (STAN) a ministr financí (Zbyněk Stanjura, ODS) pracují, aby to tak bylo," prohlásil. "Já si nemyslím, že by bylo šťastné, aby cokoli u soudu skončilo. To znamená: snahou kolegů bude určitě najít takovou cestu, aby výsledkem nebyl soudní spor," odpověděl ministr na dotaz, zda se obává soudních sporů.

Brabec naopak tuto obavu vyslovil. "Této vládě je radost dělat opozici, kdyby to nebyl v tom výsledku pro tu zemi takový průšvih," poznamenal. To, že stát vzal na sebe placení poplatků na podporované zdroje, bylo podle Brabce správně. "Pánové ministři říkají: tak lidi to platit nebudou, stát to platit nebude, no tak kdo to platit bude? To znamená: nedáme to těm podnikatelům," konstatoval. "To budou tisíce arbitráží, a stát s tím bude mít problém," dodal.

Hladík v debatě také potvrdil, že 50 miliard korun z prodeje emisních povolenek je příjmem modernizačního fondu a nemůže být příjmem státního rozpočtu. Ujistil ale, že peníze z povolenek do ČR proudí a stát o ně nepřijde. Potvrdil, že rozpočet ministerstva je tak o 50 miliard nižší. "Na straně ministerstva určitě ano," uvedl. Dodal, že vláda šetří na kompenzacích díky poklesu cen energií. "Nakonec na výdajové stránce ČR nevydá tolik finančních prostředků, jako jsme počítali ve schváleném rozpočtu," řekl. "Neznamená to zvětšení dluhu ČR jako takové," ujistil.

"Chci mu poděkovat (Hladíkovi) za to, že jasně řekl, nejenom dneska, ale jasně řekl i v těch uplynulých dnech a týdnech, že to prostě není možné, že to není možné je dostat do rozpočtu tak, jak si ministerstvo financí naplánovalo," prohlásil Brabec. Částka 50 miliard je podle něj zahrnuta v příjmech rozpočtu jen proto, aby opticky snížila deficit rozpočtu. "Protože kdyby to bylo tak, že by byla rozpuštěna třeba do těch programů typu modernizačního fondu, tak by byla i ve výdajích, ale ona ve výdajích není, ona je jenom v příjmech," řekl Brabec.

