Hlasování o Strom roku vstoupilo do utajené fáze. Na výběr je jich pět

Foto | Hana Laudátová / Nadace Partnerství Loňským Stromem roku byla hrušeň z pole u Mrákotína u Skutče v Železných horách.

Hlasování v anketě o Strom roku dneškem vstoupilo do tajné fáze, v níž hlasující nevidí, kolik stromy dosud získaly hlasů. Do takzvaného superfinále postoupilo pět stromů z původních deseti finalistů. Za pořadatelskou Nadaci Partnerství o tom informoval David Kopecký. Předchozí titul Strom roku 2023 získala hrušeň, která roste v širém poli u Mrákotína u Skutče v Železných horách.Hlasování končí v neděli 6. října o půlnoci. Do závěrečného boje o vítězství postoupilo pět stromů s nejvyšším počtem hlasů. Jsou mezi nimi například dub rostoucí v Lukavici na Chrudimsku, pro který dosud hlasovalo nejvíce lidí, památná lípa rostoucí u Roštína na Kroměřížsku či jinan dvoulaločný ze zámeckého parku ve Ždánicích na Hodonínsku. Hlasující, kteří hlasovali už v prvním kole, mohou nyní hlasovat znovu, a to ze stejné e-mailové adresy.

"Pětici stromů, z nichž každý nese jedinečný příběh, spojuje odvaha a odolnost. Dub v Lukavici se vzepřel pokusům o likvidaci a dodnes hrdě stíní místním obyvatelům, kteří se k němu uchylují k odpočinku. Roštínská lípa, v jejímž kmeni se jednou malí kluci pokusili rozpoutat výbuch, přetrvala jako útočiště milenců i místo her pro děti. Václavické lípy, přestože byly pokáceny pro stavbu vzletové dráhy, opět obrazily a staly se centrem kulturního života. Ždánický jinan v zámeckém parku, jenž svou zlatavou krásou na podzim okouzluje svatebčany, stále spojuje lidi v radosti a oslavách života. Pětici uzavírá Bousínská lípa, symbol svobody, který připomíná válečné vyhnání obyvatel Drahanské vrchoviny," uvedla koordinátorka ankety Kateřina Bolečková.

Vítězný strom pořadatelé oznámí na slavnostním vyhlášení 22. října. Vítězný strom získá odborné ošetření a postoupí do mezinárodního klání o Evropský strom roku, odborné ošetření získají i dva další stromy.

Loňským Stromem roku byla hrušeň z pole u Mrákotína u Skutče v Železných horách. Získala 6433 hlasů z celkových 28.250 a stala se třetím ovocným stromem, který ovládl tuzemské hlasování. Na druhém místě v ekologické anketě o nejsympatičtější dřevinu v Česku se umístila lípa u Nepomyšle na Lounsku a bronzovou příčku obsadila lípa rostoucí na školní zahradě v Sulíkově na Blanensku.

Anketu Strom roku vyhlašuje Nadace Partnerství od roku 2002. Hlavním cílem je podpořit aktivní lidi v péči o stromy v místě, kde žijí.

