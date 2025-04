Lidé mohou do poloviny května přihlásit stromy do ankety Strom roku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Do poloviny května mohou lidé nominovat své oblíbené stromy do dalšího ročníku ankety Strom roku. Porota následně vybere z návrhů finalisty. O vítězi rozhodne veřejnost hlasováním, informoval mluvčí pořadatelské Nadace Partnerství David Kopecký. Vítězný strom postoupí do mezinárodní soutěže Evropský strom roku. Stromem roku 2024 v ČR se stal osmisetletý dub rostoucí v Lukavici na Chrudimsku.Nominací stromu mohou lidé upozornit na jeho význam, podpořit cestovní ruch ve své obci a získat odbornou péči. Vítězný strom získá poukaz na arboristické ošetření. "Stromy na druhém a třetím místě obdrží speciální ošetření kořenovou injektáží," doplnil Kopecký.

Nominovat strom mohou jednotlivci, rodiny, školy, firmy i obce prostřednictvím formuláře na webu www.stromroku.cz. Nominace lze posílat do 18. května. Hlasování veřejnosti začne v druhé polovině července, v druhé polovině října pořadatelé oznámí výsledky.

Vítězný strom postoupí do soutěže o Evropský strom roku. Stromem roku 2024 v ČR se stal dub na Chrudimsku, v evropské anketě získal čtvrté místo.

