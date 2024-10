Hlavní cenu soutěže Krkonošská cena za architekturu získala chata Bučina

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vítězem třetího ročníku soutěže Krkonošská cena za architekturu se stala horská chata Bučina v Malé Úpě na Trutnovsku. Jejím smyslem je podnítit zájem samospráv a veřejnosti o kvalitní a udržitelnou architekturu, veřejný prostor a zásahy v krajině na území Krkonoš."Cílem je propojit zástupce samospráv s odborníky a ukázat jim cestu, jak rozvíjet obce a města s perspektivou, že na dnes učiněné kroky půjde v budoucnu smysluplně navázat," uvedl organizátor soutěže Josef Smutný.

Do finále postoupilo devět přihlášených prací. Porota udělila hlavní cenu, dále pak speciální ceny za přístup ke krajině, za práci s veřejným prostorem a dlouhodobý koncepční rozvoj města.

Hlavní cenu získala horská chata Bučina v Malé Úpě, za jejímž návrhem stojí architekt Pavel Čermák z architektonického ateliéru ADR. Podle poroty stavba pasuje do Krkonoš a skvěle sedí v prostoru, uvedli pořadatelé.

Cenu za speciální počin získaly tři projekty, jedním z nich je projekt obnovy mokřadů v Krkonošském národním parku (KRNAP). "Už v minulých letech jsme vyzývali, aby byly kromě staveb a revitalizací veřejných prostor nominovány také krajinné zásahy, což se letos podařilo," uvedl Smutný.

Cenu za práci s veřejným prostorem si převzalo město Špindlerův Mlýn za revitalizaci městského parku v centru města, kterému dominuje pódium pro kulturní a společenské akce. Součástí parku jsou také netradiční sedací prvky připomínající balvany. Park navrhlo architektonické studio Archibase, autorkou balvanů z pohledového betonu je designérka Júlia Fruzsina Fülöp.

Třetí cenu za speciální počin se porota rozhodla udělit poprvé nikoli stavbě, ale osobnosti, a to starostce města Hostinné Dagmar Sahánkové, za péči o veřejný prostor.

"Poprvé byla při třetím ročníku Krkonošské ceny za architekturu do hlasování zapojena také veřejnost. Ta hlasovala deset dní před finálovým večerem on-line a v den finále i na místě, v rudnickém pivovaru Kluge," uvedla zástupkyně pořadatelů Martina Beranová.

Cenu veřejnosti z on-line hlasování získal multifunkční objekt Papírna v Černém Dole, jako nejlepší stavbu vyhodnotili přítomní, stejně jako odborníci, horskou chatu Bučina. "Cenu veřejnosti jsme do programu zařadili proto, aby kromě expertů měli i obyvatelé místních samospráv a širší veřejnost možnost vyjádřit svůj názor. Právě to může být i signálem pro odborníky, kterým směrem by se rozvoj našeho horského regionu respektive území v podhůří měl ubírat," uvedla manažerka MAS (místní akční skupiny) Krkonoše Kateřina Fejglová.

Finálové soutěžní projekty budou k vidění na putovní výstavě, první destinací je Pivovar Kluge v Rudníku, kde se vyhlášení vítězů tento týden konalo. Fotografie a vizualizace finalistů tam budou vystaveny do konce října, další místa výstavy jsou na webu soutěže www.kcza.cz.

Krkonošskou cenu za architekturu pořádá spolek České centrum pro architekturu a MAS Krkonoše za podpory Nadačního fondu Škoda Auto.

reklama