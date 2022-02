HN: Pauknerova firma CB-EKO má u Lesů ČR miliardový kontrakt na biomasu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Lesy ČR uvedly, že o zbytky dřeva po těžbě prý dlouho nebyl zájem. Biomasu hodlají nadále prodávat i jiným subjektům.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Společnost CB-EKO miliardáře Petra Pauknera uzavřela se státním podnikem Lesy České republiky (LČR) desetiletou smlouvu na nákup lesní biomasy. O klest a zbytky po těžbě stojí teplárny a elektrárny jako o obnovitelný zdroj energie. Kontrakt za odhadovaných 3,5 miliardy korun loni podepsal bez nabídkového řízení bývalý ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. Uvedly to Hospodářské noviny.

CB-EKO by měla podle deníku od Lesů ČR za deset let odebrat zhruba 5,5 milionu metrů krychlových těžebních zbytků. V letech 2021 a 2022 zaplatí CB-EKO za gigajoul 33 (GJ) korun. Později se bude cena upravovat podle poměrů na trhu. Nynější cena štěpky, kterou CB-EKO z těžebních zbytků teprve nechá vyrobit, je asi 130 korun za GJ. CB-EKO může u smlouvy uplatnit opci na dalších deset let, uvedl deník.

Lesy ČR, které spravují polovinu lesů v ČR, uvedly, že kontrakt mohly bez soutěže uzavřít. "Výběrové řízení se týká jen lesnických zakázek, kdy Lesy ČR nakupují služby (těžbu) u dodavatelů. Smlouvy, jejichž předmětem je prodej dříví, a tedy i těžebních zbytků, Lesy ČR podle zákona soutěžit nemusí," uvedla tisková mluvčí státní firmy Eva Jouklová. Ministerstvo zemědělství jako zřizovatel Lesů ČR podle mluvčího Vojtěcha Bílého neplánuje smlouvu prověřovat ani přehodnocovat. Vojáček, kterého před Vánoci tehdejší zastupující ministr zemědělství Marian Jurečka odvolal, se podle HN ke smlouvě vyjádřit odmítl.

Představitelé firem obchodujících s biomasou vyjádřili podle novin údiv nad tím, že se prodej odehrál bez výběrového řízení. Smlouva podle deníku sklízí kritiku i kvůli tomu, že údajně většina biomasy ze státních lesů skončí v rukou jediného obchodníka. "Zavírají se nám dveře k 50 procentům trhu. Musíme oslovovat zbytek majitelů lesů, obce a soukromníky," uvedl Robert Pribola z firmy Swonia, která s biomasou obchoduje.

Lesy ČR uvedly, že o zbytky dřeva po těžbě prý dlouho nebyl zájem. Biomasu hodlají nadále prodávat i jiným subjektům. "Budeme ji nabízet k prodeji formou elektronických aukcí, na komoditní burze nebo formou samovýrob," uvedla mluvčí Jouklová.

Paukner uvedl, že biomasu plánuje prodávat zejména do tepláren, kterým jeho holding Carbounion nyní dodává uhlí. "Dovážíme milion až milion a půl tun uhlí spotřebitelům, z nichž většina jsou teplárny, průmyslové závody, kterým teď nabízíme štěpku jako alternativní přechodové palivo," uvedl. Štěpku by mohl místo uhlí dodávat i do teplárny Škody Auto Mladá Boleslav, kterou chce firma do roku 2025 přestavět na pálení biomasy. "Jednáme spolu, ale je to logisticky náročné. Do areálu Škody nelze nic vozit kamiony, jen vlaky, a dostat materiál z lesa na odvozní místa na železnici není snadné. To je třeba vyřešit," uvedl Paukner.

reklama