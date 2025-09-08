Hnutí ANO a SPD by nezavedly emisní povolenky na vytápění a pohonné hmoty
Česko usiluje v EU o revizi systému se zavedením horní hranice ceny povolenky. Podle Kupky jde o první krok. "Hledáme partnery pro to, abychom dokázali to odložit, abychom ve výsledku opravdu ani nemuseli složitě přerozdělovat výtěžek," řekl Kupka. Přirozené je podle něj o tom v Bruselu jednat. "Primární krok je usilovat o změnu, který by vyhovovala jak českým, tak ve výsledku i evropským domácnostem,“ řekl.
Havlíček ale soudí, že zastropování ceny povolenky není reálné. "Malují trávu nazeleno, slibují nesplnitelné," míní. Povolenka je podle něho nekompromisní tržní nástroj. Přerozdělování výnosů z povolenek prostřednictvím sociálního fondu označil Havlíček za socialistické. "Jestli u toho budu, nemůžu hodit valnou část obyvatel přes palubu," zdůraznil.
"Nemůžeme připustit, že něco nejde," řekl k deklaracím o zrušení povolenek Fiala z SPD. Pokud je již některé členské státy EU přijaly, jde podle něho o svobodnou volbu těchto zemí. "Pokud budeme ve vládě, budeme vládě navrhovat, abychom to neplatili a platit to nebudeme," uvedl Fiala s poukazem na to, že povolenky by zasáhly sociálně nejslabší skupiny obyvatel. "Pokud bychom ve vládě byli a pokud by platily povolenky a fungoval migrační pakt, my bychom z té vlády okamžitě vystoupili,“ dodal.
Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček z hnutí STAN poukazoval v debatě na to, že nelze strkat hlavu do písku před klimatickými změnami. Je třeba podle něho pracovat na změně systému povolenek. Vlček mluvil rovněž o trendu snižování ceny silové elektřiny a plynu, přičemž povolenky mají fungovat zhruba za dva roky. "Důležité je, jaká bude ta cenovka (energií) konečná," podotkl ministr. Upozornil, že systém ETS 2 nedopadne na domácnosti plošně, týká se podle něho asi třetiny.
Michal Uhrovič8.9.2025 10:41
"Jsem přesvědčen, že příští Evropská komise nakonec dojde k závěru po tlaku ostatních zemí, že se emisní povolenky pro domácnosti, jinými slovy ETS 2, nakonec zruší,"
SPD neudělalo pro lidi nic ani v EU ani u nás, ale jinak jim to nese
Pavel Hanzl8.9.2025 10:45 Reaguje na Michal Uhrovič
„Česká republika otočila kormidlem. Já mám zelené i ponožky. Odjíždím z Bruselu jako podporovatel obnovitelných zdrojů. Na Evropské komisi byli překvapeni, jak velký krok jsme udělali v oblasti dekarbonizace. Děláme ústupky, jaké od České republiky nikdo nečekal,“ řekl novinářům minulý čtvrtek po schůzce v Bruselu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, rok 2021.
Jiří Svoboda8.9.2025 10:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Michal Uhrovič8.9.2025 10:58 Reaguje na Jiří Svoboda
Pavel Hanzl8.9.2025 11:39 Reaguje na Michal Uhrovič
Pavel Hanzl8.9.2025 11:35 Reaguje na Jiří Svoboda
Pavel Hanzl8.9.2025 10:53
Inflace od začátku covidu je asi +30%, o tolik stouply i příjmy, průměr je dnes skoro 50 tisíc. Nejvíc se zdražily asi potraviny - víme proč.
Energie jsou daleko levnější, benzín stojí méně, než v roce 2014, pokud by se zdražoval podle inflace, stál by litr naturalu dnes asi 60,- kč. Tak o co jde? Kdyby povolenka stála 1,5 - 4 kč, tak jsme přece daleko níž!! A ta je příjem státu, tj. je to daň. Pokud by byl někdo superpopulista, mohl by o to snížit současnou spotřební daň, ne?
Takže je to celé zase jen dezolátní špinavost, jak dycky. Snaha to odložit je zcela regulérní.