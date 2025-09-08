https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hnuti-ano-a-spd-by-nezavedly-emisni-povolenky-na-vytapeni-a-pohonne-hmoty
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hnutí ANO a SPD by nezavedly emisní povolenky na vytápění a pohonné hmoty

8.9.2025 10:17 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 9
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Nyní opoziční hnutí ANO a SPD by v případě vládního působení po říjnových sněmovních volbách nezavedly nové emisní povolenky na individuální vytápění domácností a na pohonné hmoty. V Otázkách Václava Moravce České televize to řekly špičky obou hnutí Karel Havlíček (ANO) a Radim Fiala (SPD). Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) hledá Česko mezi členskými státy Evropské unie partnery pro odklad zavedení povolenek, které má nastat v roce 2027.
 
Havlíček uvedl, že evropský systém nemusí být zrušen, Česko by jej pod vládou ANO ale nezavedlo. "Jsem přesvědčen, že příští Evropská komise nakonec dojde k závěru po tlaku ostatních zemí, že se emisní povolenky pro domácnosti, jinými slovy ETS 2, nakonec zruší," prohlásil. Pokuty by do té doby podle něho Česko neplatilo, soudilo by se. Hned v prvních dnech by vláda ANO poslala podle Havlíčka unijním činitelům dopis, proč nemůže povolenky přijmout. "Žádné vyjednávání ve smyslu různých ústupků," zdůraznil.

Česko usiluje v EU o revizi systému se zavedením horní hranice ceny povolenky. Podle Kupky jde o první krok. "Hledáme partnery pro to, abychom dokázali to odložit, abychom ve výsledku opravdu ani nemuseli složitě přerozdělovat výtěžek," řekl Kupka. Přirozené je podle něj o tom v Bruselu jednat. "Primární krok je usilovat o změnu, který by vyhovovala jak českým, tak ve výsledku i evropským domácnostem,“ řekl.

Havlíček ale soudí, že zastropování ceny povolenky není reálné. "Malují trávu nazeleno, slibují nesplnitelné," míní. Povolenka je podle něho nekompromisní tržní nástroj. Přerozdělování výnosů z povolenek prostřednictvím sociálního fondu označil Havlíček za socialistické. "Jestli u toho budu, nemůžu hodit valnou část obyvatel přes palubu," zdůraznil.

"Nemůžeme připustit, že něco nejde," řekl k deklaracím o zrušení povolenek Fiala z SPD. Pokud je již některé členské státy EU přijaly, jde podle něho o svobodnou volbu těchto zemí. "Pokud budeme ve vládě, budeme vládě navrhovat, abychom to neplatili a platit to nebudeme," uvedl Fiala s poukazem na to, že povolenky by zasáhly sociálně nejslabší skupiny obyvatel. "Pokud bychom ve vládě byli a pokud by platily povolenky a fungoval migrační pakt, my bychom z té vlády okamžitě vystoupili,“ dodal.

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček z hnutí STAN poukazoval v debatě na to, že nelze strkat hlavu do písku před klimatickými změnami. Je třeba podle něho pracovat na změně systému povolenek. Vlček mluvil rovněž o trendu snižování ceny silové elektřiny a plynu, přičemž povolenky mají fungovat zhruba za dva roky. "Důležité je, jaká bude ta cenovka (energií) konečná," podotkl ministr. Upozornil, že systém ETS 2 nedopadne na domácnosti plošně, týká se podle něho asi třetiny.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Kouř z jehličnatého lesa Foto: Depositphotos V Kanadě letos opět extrémně hoří, shořela větší plocha, než je rozloha ČR Golfský proud Foto: RedAndr Wikimeda Commons Klimatolog: Cirkulace vody v severním Atlantiku posledních 20 let slábne Armáda ČR Foto: Kybersily Wikimedia Commons Obrana chce posílit odolnost vojáků vůči negativním dopadům změny klimatu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (9)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Uhrovič

8.9.2025 10:41
Ano pouze doufá, nic víc. V EU zatím ANO nic moc neudělalo proti povolenkám, jen pro informaci
"Jsem přesvědčen, že příští Evropská komise nakonec dojde k závěru po tlaku ostatních zemí, že se emisní povolenky pro domácnosti, jinými slovy ETS 2, nakonec zruší,"

SPD neudělalo pro lidi nic ani v EU ani u nás, ale jinak jim to nese
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.9.2025 10:45 Reaguje na Michal Uhrovič
"Zavedení ETS2 je žádoucí". Vláda ANO, červenec 2021.

„Česká republika otočila kormidlem. Já mám zelené i ponožky. Odjíždím z Bruselu jako podporovatel obnovitelných zdrojů. Na Evropské komisi byli překvapeni, jak velký krok jsme udělali v oblasti dekarbonizace. Děláme ústupky, jaké od České republiky nikdo nečekal,“ řekl novinářům minulý čtvrtek po schůzce v Bruselu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, rok 2021.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.9.2025 10:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Pořád lepší přijít k rozumu pozdě než vůbec.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

8.9.2025 10:58 Reaguje na Jiří Svoboda
Na to jste přišel kde? ANO k ničemu nepřišlo, oni jen hlásají a nic neudělají. Stačí se poučit z historie, ale to se u nás moc nedělá. Každý hledí akorát na líbivé kecy v TV a bilboardy. Zamyslet se a podívat se na data do historie, to moc bolí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.9.2025 11:39 Reaguje na Michal Uhrovič
Babiš není politik, vůbec netuší, čo také oné to je a k čemu, jen poslouchá načalnika a hrabe pod sebe. Bohužel, to je celý.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.9.2025 11:35 Reaguje na Jiří Svoboda
Muhehehheh a ten cha cha "rozum" je jako co? Mektat pokaždé jiné mekty, dle nařízení načalnika? Fakt je to ono?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.9.2025 10:53
Celé je to čistě mediální humbuk s cílem poplivat EU.
Inflace od začátku covidu je asi +30%, o tolik stouply i příjmy, průměr je dnes skoro 50 tisíc. Nejvíc se zdražily asi potraviny - víme proč.
Energie jsou daleko levnější, benzín stojí méně, než v roce 2014, pokud by se zdražoval podle inflace, stál by litr naturalu dnes asi 60,- kč. Tak o co jde? Kdyby povolenka stála 1,5 - 4 kč, tak jsme přece daleko níž!! A ta je příjem státu, tj. je to daň. Pokud by byl někdo superpopulista, mohl by o to snížit současnou spotřební daň, ne?
Takže je to celé zase jen dezolátní špinavost, jak dycky. Snaha to odložit je zcela regulérní.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.9.2025 10:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Není to daň. Daň musí být příjmem státního rozpočtu bez určení, zač bude utracena. To u emisní povolenky tak není a cpe se to do vylobovaných neúčinných opatření.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.9.2025 11:38 Reaguje na Jiří Svoboda
Netuším, proč by měla být daň bez určení. Povolenka se může použít jenom na ekologii, do které se stejně vráží desítky miliard. Tak by se ušetřené prostředky mohly použít na cokoliv jiného.
Odpovědět

Nejčtenější články

Los putující Evropou: důsledek fragmentace krajiny v přímém přenosu

Diskuse: 33

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 21

Dyji u novomlýnské nádrže pokryla pěna z biomasy, situaci vodohospodáři sledují

Diskuse: 9

Martin Marek: Ředitel CHKO Kokořínsko je zpět ve funkci, přestože věděl o falšování důkazů

Diskuse: 76

Odvolací soud uznal, že mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, nikoli sjezdovka

Diskuse: 3

Kornel Walek: Reakce na článek Investor chce na Jesenicku postavit větrný park

Diskuse: 13

Nový report popisuje, jak podnikatelé Křetínský a Tykač získávají dotace

Diskuse: 12
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist