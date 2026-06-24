Hnutí Duha podalo žaloby na Macinku a Turka kvůli údajně poškozujícím výrokům
"Oni už neví, jak by na sebe upozornili. Měli by si založit nějakou další zelenou stranu a čestně prohrát ve volbách, to je mnohem statečnější, než prohrát u soudu," uvedl Macinka.
Macinka ČTK na začátku dubna napsal, že Duhu považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci a že kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by značně zklamán. Podpořil tak vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka, který z pozice místopředsedy Rady Státního fondu životního prostředí vzkázal, že má poměrně zásadní vliv na dotace, a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu. Na sociálních sítích Turek sdružení hrozil tím, že dotace, o které žádalo, nedostane.
V předžalobní výzvě žádala organizace omluvu i od Turka, který na facebookovém profilu uvedl, že "při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady". Tento výrok podle hnutí použil v souvislosti s označením některých osob hanlivým výrazem "paraziti", které je podle něj třeba "deratizovat".
"Hnutí Duha má samozřejmě problém s přerušením penězovodů, mám pro ně soucitné pochopení," uvedl v reakci na žalobu Turek.
Proti působení Motoristů v čele ministerstva životního prostředí dlouhodobě vystupují někteří ekologové a odborníci. Naposledy v dubnu svolaly ekologické organizace v čele s hnutím Greenpeace či Duha demonstraci, které se v centru Prahy zúčastnilo asi 2000 lidí. Podle organizátorů se na ministerstvu pod vedením vládního zmocněnce Turka a šéfa resortu Igora Červeného (Motoristé) dělají rozsáhlé čistky, škrtají peníze na fungování národních parků a vede se válka proti rozvoji větrné energie. Červený tehdy výtky demonstrantů odmítl. Vláda a jeho strana podle něj ochranu přírody neoslabují.
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