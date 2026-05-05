https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hnuti-duha-zaslalo-predzalobni-vyzvu-turkovi-zada-omluvu-za-jeho-vyrok
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hnutí Duha zaslalo předžalobní výzvu Turkovi, žádá omluvu za jeho výrok

5.5.2026 11:07 (ČTK)
Zdroj | MŽP ČR
Hnutí Duha žádá poslance Filipa Turka (za Motoristy) o omluvu kvůli jeho výroku, ve kterém obvinil hnutí z toho, že zamezilo stavbě přehrady a kvůli tomu zemřelo během povodní v roce 2024 několik lidí. Hnutí to považuje za pomluvu a zaslalo Turkovi předžalobní výzvu. Zpoždění plánované přehrady podle hnutí způsobil především stát pomalou přípravou projektu.
 
Turek na facebooku 24. dubna napsal: "Například při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady." Vysvětloval tím svůj dřívější výrok o parazitech na resortech, které vedou ministři za Motoristy a které se Motoristé rozhodli "postupně deratizovat". Po kritice se za tento výrok už dříve omluvil. Nyní uvedl, že měl na mysli aktivisty, kteří čerpají peníze od státu a za tyto prostředky škodí.

"Filip Turek se snaží odvést pozornost od svých předchozích nenávistných výroků lživým obviněním Hnutí Duha ze smrti lidí při povodních v roce 2024. Avšak nejprve by se měl s celou záležitostí podrobně seznámit a své další vyjádření opírat o ověřená fakta," uvedla ředitelka hnutí Zuzana Szabó Lenhartová.

Podle ní Duha nemohla zamezit výstavbě přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku, protože to zákony ani správní řízení neumožňují. "Problém je ve velmi pomalé přípravě projektu ze strany státu. Například vyvlastňování posledních majitelů pozemků začalo až letos v únoru, přehrada tedy jednoznačně nemohla stát v roce 2024 a Hnutí Duha to nemohlo nijak ovlivnit," uvedla ředitelka.

Hnutí Duha napsalo, že jeho pobočka Jeseníky se vyjadřovala k podkladům a rozhodnutím při přípravě přehrady Nové Heřminovy. Chtěla svými připomínkami minimalizovat dopady projektu na přírodu a místní obyvatele. Přehrada zatím nemá všechna potřebná povolení. "To, co řekl Filip Turek, je čistá lež a necitlivé zneužívání osobních tragédií lidí v našem regionu. Právní obrana našeho jména je tedy nutná," uvedl Ivo Dokoupil z jesenické pobočky Duhy.

Hnutí už v dubnu zaslalo předžalobní výzvu ministrovi zahraničí a předsedovi Motoristů Petru Macinkovi. Žádá veřejnou omluvu kvůli výroku, ve kterém Macinka označil ekologickou organizaci za teroristickou. Macinka ani jeho právní zástupce podle Duhy zatím na výzvu nereagovali, na vyjádření mají měsíc.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: Greenpeace Novým ředitelem Greenpeace ČR se stal Pavel Gruber plato vajec Foto: Pietroizzo Flickr V Brozanech zahájili obránci zvířat sérii happeningů zaměřených na klecové chovy CHKO Soutok Foto: Hnutí DUHA Ekologické organizace: Žaloba poslanců hnutí ANO o vyhlášení CHKO Soutok byla lichá

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist