V Brozanech zahájili obránci zvířat sérii happeningů zaměřených na klecové chovy
22.1.2026 09:55 | BROZANY N. OHŘÍ (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Pietroizzo / Flickr
Městys Brozany v zemědělském regionu má zhruba 1300 obyvatel. "Mě to nezajímá, já mám vlastní slepice a vlastní vajíčka," řekla ČTK jedna ze zákaznic. Z Brozan se přesune happening do Mimoně na Českolipsku a dál do Středočeského kraje. Příští týden chce organizace happeningy uspořádat na Moravě.
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
TS
Tonda Selektoda22.1.2026 12:29
Největším problémem klecových chovů slepic jsou čistá, čerstvá a kvalitní vajíčka, která se pak dostávají na pulty prodejen.Odpovědět