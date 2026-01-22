https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-brozanech-zahajili-obranci-zvirat-serii-happeningu-zamerenych-na-klecove-chovy
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V Brozanech zahájili obránci zvířat sérii happeningů zaměřených na klecové chovy

22.1.2026 09:55 | BROZANY N. OHŘÍ (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Pietroizzo / Flickr
- V Brozanech nad Ohří na Litoměřicku dnes ráno skupinka zástupců organizace Obraz - Obránci zvířat zahájila plánovanou sérii happeningů, jejichž cílem je upozornit na prodej vajec z klecových chovů v některých prodejnách v řetězci COOP. Do chodu prodejen zasahovat během protestů nebudou, řekli ČTK. Zastavují pouze zákazníky, kterým chtějí předat informace o problému klecových chovů. Zástupce sítě COOP ve středu zopakoval, že chce tato vejce přestat prodávat co nejdříve, ideálně před začátkem zákazu klecových chovů, který v Česku začne platit příští rok.
 
Před obchodem na náměstí v Brozanech vystavila organizace Obraz plakáty s fotografiemi slepic v klecích a jednu klec s plyšovými slepicemi. Zástupkyně organizace se snaží oslovit lidi, kteří přichází nakupovat. "Bavíme se o tom, jak oni sami nakupují, zda kupují klecová vejce, jaký na to mají názor, jak se k tomu staví. Máme tady nějakou výstavu, která ukazuje, jak to v těch klecových chovech vypadá, a informační materiály. Zákazníci mají možnost napsat COOPu, co si o věci myslí," uvedla Kristýna Cábová.

Městys Brozany v zemědělském regionu má zhruba 1300 obyvatel. "Mě to nezajímá, já mám vlastní slepice a vlastní vajíčka," řekla ČTK jedna ze zákaznic. Z Brozan se přesune happening do Mimoně na Českolipsku a dál do Středočeského kraje. Příští týden chce organizace happeningy uspořádat na Moravě.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
CHKO Soutok Foto: Hnutí DUHA Ekologické organizace: Žaloba poslanců hnutí ANO o vyhlášení CHKO Soutok byla lichá Stavba ropovodu Keystone Foto: Shannonpatrick176 Flickr Soud snížil odškodné, které Greenpeace musí v USA zaplatit za blokování ropovodu Chov prasat. Foto: Kim Bartlett - Animal People, Inc. Flickr Desítky lidí v Praze dnes demonstrovaly za práva a ochranu zvířat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

TS

Tonda Selektoda

22.1.2026 12:29
Největším problémem klecových chovů slepic jsou čistá, čerstvá a kvalitní vajíčka, která se pak dostávají na pulty prodejen.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist