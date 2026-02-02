Novým ředitelem Greenpeace ČR se stal Pavel Gruber
Zkušenosti má také s vedením volebních kampaní. V roce 2022 také z pozice ředitele mimo jiné zodpovídal za založení a rozjezd prvního českého think-tanku zaměřeného na oblast veřejného zdraví s názvem Ministr Zdraví. Vystudoval mezinárodní vztahy a politologii na Univerzitě Karlově v Praze.
"Greenpeace pro mě vždy představovala nezávislou a hodnotově pevnou organizaci. Témata, kterým se věnuje - klimatická změna, úbytek biodiverzity, ochrana lesů a oceánů - patří k největším výzvám dneška. Česká pobočka má za sebou 30 let odvážné a profesionální práce a rád bych přispěl k tomu, aby dál rozvíjela svou roli silné a respektované součásti mezinárodního hnutí," uvedl Gruber.
Greenpeace je mezinárodní nezávislá ekologická organizace, která se zaměřuje na ochranu životního prostředí a prosazování systémových změn v oblasti klimatu, ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Česká pobočka Greenpeace působí v České republice od roku 1991 a je součástí mezinárodního hnutí, které působí ve více než 55 zemích světa.
