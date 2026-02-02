https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/novym-reditelem-greenpeace-cr-se-stal-pavel-gruber
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Novým ředitelem Greenpeace ČR se stal Pavel Gruber

2.2.2026 11:54 (ČTK)
Diskuse: 1
Česká pobočka Greenpeace působí v České republice od roku 1991 a je součástí mezinárodního hnutí, které působí ve více než 55 zemích světa.
Česká pobočka Greenpeace působí v České republice od roku 1991 a je součástí mezinárodního hnutí, které působí ve více než 55 zemích světa.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Greenpeace
Novým ředitelem organizace Greenpeace Česká republika se od začátku února stal Pavel Gruber. Do čela ekologické organizace přichází s více než dvacetiletými zkušenostmi s řízením mezinárodních neziskových organizací, veřejnou advokacií a politickými kampaněmi. Ve funkci vystřídal Petra Winklera, který nastoupil v září 2024. V organizaci nadále zůstává, nyní na pozici programového ředitele.
 
Gruber v minulosti vedl české pobočky Lékařů bez hranic a Amnesty International. V čele Lékařů bez hranic se podílel na přerodu české kanceláře v samostatnou a finančně stabilní organizaci. V Amnesty International ČR se podle Greenpeace zaměřil na posílení řízení organizace, její finanční stabilitu a rozvoj programové i kampaní práce.

Zkušenosti má také s vedením volebních kampaní. V roce 2022 také z pozice ředitele mimo jiné zodpovídal za založení a rozjezd prvního českého think-tanku zaměřeného na oblast veřejného zdraví s názvem Ministr Zdraví. Vystudoval mezinárodní vztahy a politologii na Univerzitě Karlově v Praze.

"Greenpeace pro mě vždy představovala nezávislou a hodnotově pevnou organizaci. Témata, kterým se věnuje - klimatická změna, úbytek biodiverzity, ochrana lesů a oceánů - patří k největším výzvám dneška. Česká pobočka má za sebou 30 let odvážné a profesionální práce a rád bych přispěl k tomu, aby dál rozvíjela svou roli silné a respektované součásti mezinárodního hnutí," uvedl Gruber.

Greenpeace je mezinárodní nezávislá ekologická organizace, která se zaměřuje na ochranu životního prostředí a prosazování systémových změn v oblasti klimatu, ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Česká pobočka Greenpeace působí v České republice od roku 1991 a je součástí mezinárodního hnutí, které působí ve více než 55 zemích světa.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
plato vajec Foto: Pietroizzo Flickr V Brozanech zahájili obránci zvířat sérii happeningů zaměřených na klecové chovy CHKO Soutok Foto: Hnutí DUHA Ekologické organizace: Žaloba poslanců hnutí ANO o vyhlášení CHKO Soutok byla lichá Stavba ropovodu Keystone Foto: Shannonpatrick176 Flickr Soud snížil odškodné, které Greenpeace musí v USA zaplatit za blokování ropovodu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

2.2.2026 14:22
Další z těch, co si na sebe normálně nevydělají.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist