Hodnocení vlivů plánovaného jezu u Děčína bylo po čtrnácti letech ukončeno

Ministerstvo životního prostředí ukončilo hodnocení vlivů plánovaného jezu u Děčína na životní prostředí. Ředitelství vodních cest ČR totiž ve lhůtě tří let do 14. září 2019 nedoplnilo dokumentaci o požadované chybějící údaje.Hodnocení probíhalo čtrnáct let, během nichž byla dokumentace v letech 2011, 2012 a 2016 třikrát vrácena jako vadná. Nejvyšší kontrolní úřad v červenci uvedl, že stát na přípravu jezu utratil více než 625 miliónů korun. Podle Dětí Země by měl stát další přípravu jezu u Děčína ukončit a ušetřit miliardy korun.

„Ukončení procesu hodnocení vlivů Plavebního stupně Děčín na životní prostředí EIA není pro nás překvapením, neboť díky aktuálnímu znění legislativy nemůže Ministerstvo životního prostředí postupovat jinak,“ uvedl v reakci tiskový mluvčí Ředitelství vodních cest (ŘVC) ČR Jan Bukovský.

„Jakmile resort životního prostředí kompenzační opatření za vlivy na lokality soustavy Natura 2000 stanoví a vláda schválí Koncepci vodní dopravy, Ředitelství vodních cest tato opatření zapracuje do dokumentace EIA na Plavební stupeň Děčín a předloží ji Ministerstvu životního prostředí k uskutečnění nového posouzení,“ popisuje Bukovský další plánované kroky. „Prakticky tak i v případě opakování zjišťovacího řízení nedojde novým procesem EIA k žádnému zdržení přípravy této strategické stavby,“ dodává.

Děti Země ale upozorňují na to, že v České republice se nedá negativní vliv jezu na přírodu kompenzovat.

Vyplývá to ze stanoviska Správy Národního parku České Švýcarsko . Území, které by stavba jezu poškodila, je chráněné jako evropsky významná lokalita Labské údolí. Nachází se na něm vzácná vegetace rostoucí na bahnitých březích řek.

Děti Země se staví k výstavbě jezu u Děčína velmi kriticky. „Jez u Děčína je ryzí antiekologickou stavbou bez dopravního efektu, neboť by nevratně zničila přírodně cenné údolí Labe a přesun nákladů z dálnic by nebyl významný,“ myslí si předseda Dětí Země Miroslav Patrik. „Kdyby se proces EIA ukončil již v roce 2012, tak by stát mohl ušetřit stovky miliónů korun za studie. Ministr Vladimír Kremlík by měl tak ředitele ŘVC ČR Bohuslava Fojtů odvolat a ministryně Alena Schillerová by měla zkontrolovat oprávněnost utracených více než 625 miliónů korun z veřejných prostředků,“ konstatuje Patrik.

Podle Patrika by bylo lepší, kdyby jako neužitečná instituce bylo Ředitelství vodních cest ČR zrušeno. Organizace Děti Země s ŘVC vedla v letech 2012–2014 soudní spor o porušování práva na informace. Za soudní poplatky muselo ŘVC ČR nakonec Dětem Země zaplatit více než 292 tisíc korun.

Výstavba plavebních stupňů na Labi je dlouhodobě sporná. Ministerstvo dopravy ji prohlašuje za svou prioritu.

Prozkoumává tedy znovu možnosti kompenzací negativního vlivu stavby na životní prostředí, přestože podle platné studie v tuzemsku žádná taková možnost neexistuje. Kompenzace v zahraničí, o nichž ministerstvo uvažovalo, Česku nepovolila Evropská komise.

Nejvyšší kontrolní úřad se k rozvoji vodních cest vyjádřil ve skeptickém duchu. „Z důvodu dlouhodobě přetrvávající nespolehlivé splavnosti labsko-vltavské vodní cesty NKÚ považuje peněžní prostředky, které byly vynaloženy na dokončení investic na podporu nákladní vodní dopravy, za potenciálně přinejmenším z části neúčelně a neefektivně vynaložené,“ uvádí ve zprávě ze své kontrolní akce z července 2019

