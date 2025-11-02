https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/holice-pripravuji-revitalizaci-farnich-zahrad-a-jejich-zpristupneni-verejnosti
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Holice připravují revitalizaci farních zahrad a jejich zpřístupnění veřejnosti

2.11.2025 18:48 | HOLICE (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Radnice v Holicích na Pardubicku připravuje revitalizaci farních zahrad a jejich zpřístupnění veřejnosti. Město je má v bezplatné výpůjčce od katolické církve na 20 let a chce je upravit. Místo u centra města by lidé mohli využít k odpočinku, řekl ČTK starosta Ondřej Výborný (PRO Holice).
 
"Prostor farních zahrad navazuje na autobusové nádraží. Je to takový klidný koutek, kde je možné být předtím, než někdo odjede, nebo je to kousek od pediatrů. Je tam kostel, škola a občané budou mít možnost jít do části klidu v širším centru města," uvedl Výborný.

Zahrady podstoupí sadové úpravy a vzniknou mlatové cesty. Od okolí budou odděleny novým průhledným plotem, který chce biskupství zachovat. V současnosti se připravuje projektová dokumentace, vlastní úpravy by se měly dělat příští rok. Náklady město odhaduje na dva až tři miliony korun. Pokud by se církev smlouvu rozhodla vypovědět dříve, musela by městu zaplatit pokutu ve výši jedné dvacetiny investice za každý rok, o nějž by se doba výpůjčky zkrátila.

Farní zahrada je v sousedství barokního farního kostela svatého Martina a barokní jednopatrové fary dokončené v roce 1734. Podoba památkově chráněného kostela odpovídá plánům Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Do poloviny 19. století byl kolem kostela hřbitov, na nějž dnes upomíná jen torzo bývalé hřbitovní zdi a několik náhrobků.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Ostravice v Ostravě, Foto: Lukáš Mižoch Wikimedia Commons Ostrava má Koncepci zeleně, je návodem pro její údržbu a rozvoj Mlat kolem stromů. Foto: Zdeňka Kováříková Ekolist.cz Zájemci mohou požádat o grant na péči o nově vysazené stromy Náměstí Dukelských hrdinů v Pardubicích Foto: Petr1888 Wikimedia Commons Opozice kritizuje modernizaci náměstí v Pardubicích, nebyly ochráněné stromy

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministrovi Lukáši Vlčkovi

Diskuse: 2

Vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje omezit dotace neaktivním zemědělcům

Diskuse: 27

Daniel Pitek: Každý by se měl držet svého kopyta

Diskuse: 54

Asociace vodní turistiky a sportu: Úhyn ryb pod jezem u Rábí

Diskuse: 23

Jakub Hruška: Běžného občana to nedojme, ale vláda udělala důležitý krok k obnově naší přírody

Diskuse: 16

Blanka Mikátová: Tůň pod asfaltem a zákon pod stolem. Jak se výjimka ze zákona stala nástrojem legalizace škod

Diskuse: 39

V Dillí se pokusili uměle vyvolat déšť, aby ulevili lidem od smogu

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist