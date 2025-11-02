Holice připravují revitalizaci farních zahrad a jejich zpřístupnění veřejnosti
Zahrady podstoupí sadové úpravy a vzniknou mlatové cesty. Od okolí budou odděleny novým průhledným plotem, který chce biskupství zachovat. V současnosti se připravuje projektová dokumentace, vlastní úpravy by se měly dělat příští rok. Náklady město odhaduje na dva až tři miliony korun. Pokud by se církev smlouvu rozhodla vypovědět dříve, musela by městu zaplatit pokutu ve výši jedné dvacetiny investice za každý rok, o nějž by se doba výpůjčky zkrátila.
Farní zahrada je v sousedství barokního farního kostela svatého Martina a barokní jednopatrové fary dokončené v roce 1734. Podoba památkově chráněného kostela odpovídá plánům Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Do poloviny 19. století byl kolem kostela hřbitov, na nějž dnes upomíná jen torzo bývalé hřbitovní zdi a několik náhrobků.
