Horní Rakousy chtějí losa Emila uspat a přesunout na hranice s Českem

18.9.2025 13:29 | VÍDEŇ (ČTK)
Horní Rakousy se připravují na příchod losa Emila, který je už jen několik kilometrů od jejich hranic. Místní úřady plánují zvíře uspat a přesunout na hranice s Českem, informují rakouská média a agentura APA. Na Šumavě se Emil bude moci připojit k tam žijící losí populaci.
 
Los Emil za posledních několik týdnů přešel téměř celé Dolní Rakousy a blíží se k hranicím s Horními Rakousy. Podle deníku Krone tamní úřady připravily plán, jak s losem naložit. Pokud se sám nevydá směrem k Česku, chtějí Emila uspat a přepravit na hranice, aby měl možnost se připojit k malé losí populaci v Národním parku Šumava a případně si tam najít družku.

Kvůli Emilovi vznikla v Horních Rakousích speciální pracovní skupina zahrnující zástupce zemské vlády, místních úřadů, myslivce, policii a odborníky, uvedla zemská radní Michaela Langerová-Weningerová. "V posledních dnech jsme prošli různé scénáře a stanovili vhodná opatření," doplnila.

Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, do Rakouska se dostal přes Česko. Cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. České i rakouské úřady obyvatele žádaly, aby losa neplašili a nepřibližovali se k němu.

