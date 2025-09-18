Horní Rakousy chtějí losa Emila uspat a přesunout na hranice s Českem
18.9.2025 13:29 | VÍDEŇ (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Rufus46 / Wikimedia Commons
Kvůli Emilovi vznikla v Horních Rakousích speciální pracovní skupina zahrnující zástupce zemské vlády, místních úřadů, myslivce, policii a odborníky, uvedla zemská radní Michaela Langerová-Weningerová. "V posledních dnech jsme prošli různé scénáře a stanovili vhodná opatření," doplnila.
Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, do Rakouska se dostal přes Česko. Cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. České i rakouské úřady obyvatele žádaly, aby losa neplašili a nepřibližovali se k němu.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk