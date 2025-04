Hospodáři mohou žádat o příspěvek na šetrnou péči o krkonošské louky

Zdroj | Správa KRNAP

Hospodáři mohou i letos žádat o příspěvek na péči o krkonošské louky. Finanční podpora je dostupná pro žadatele s výměrou lučního porostu od 0,3 do pěti hektarů. ČTK o tom informoval mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Podpora míří na péči o trvalé travní porosty, které jsou cennými lučními společenstvy nebo jsou významné z hlediska zachování krajinného rázu. Noví žadatelé musí kontaktovat Správu KRNAP, žádost lze podat lze od 15. dubna do 15. května. Více informací je webu "Příspěvek slouží jako podpora péče o trvalé travní porosty, a to správnými a šetrnými způsoby," sdělil Drahný.

Těmito postupy je seč s úklidem travní hmoty nebo extenzivní pastva.

Žadatelům, kteří podávali v minulých letech víceletou žádost, bude na přelomu jara a léta zaslána dohoda o provedení opatření. "V případě změn ze strany žadatelů nebo pokud žadatelé nemají zájem o příspěvek, je nutné tyto změny nahlásit do 15. května," dodal Drahný.

Zdrojem příspěvku je Program péče o krajinu ministerstva životního prostředí a nelze jej kombinovat s dotacemi z Agroenviromentálně-klimatických programů ministerstva zemědělství.

Správa KRNAP začala pečovat o louky v 90. letech minulého století, zpočátku jen na některých cenných územích. Pravidelná péče o krkonošské louky naplno začala v roce 2012 projektem Life Corcontica, nyní pokračuje dalšími projekty. Díky péči o louky se v KRNAP daří každým rokem rozšiřovat rozlohu luk.

Podle zástupců národního parku jsou krkonošské louky jedinečným fenoménem vzácné druhové bohatosti závislé na generacích krkonošských hospodářů, bez nichž loukám hrozí rychlý zánik. Na znehodnocení značné části krkonošských luk měl vliv zánik víc než 400 let trvajícího tradičního hospodaření, který nastal po roce 1945. V Krkonoších jsou tři základní fenomény, arkto-alpínská tundra na hřebenech hor, lesy a louky. Bez péče by louky zarostly.

