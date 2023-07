Hrabošů na polích znovu přibylo, nejhorší je situace na Moravě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Hrabošů polních na polích v České republice v červnu mírně přibylo, jejich populace tak páchá na polích ekonomické škody. Počet aktivních východů z nor na hektar se v červnu zvýšil na 208 z květnových 127. Nejhorší situace je v Olomouckém a Zlínském kraji, zjistil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). V tiskové zprávě o tom informovala tisková mluvčí ústavu Ivana Kršková.

Červnový průměr 208 aktivních nor na hektar znamená, že se populace hrabošů drží na takzvaném prahu škodlivosti, který stanoví hranici, od níž škody způsobené hraboši přinášejí ekonomické ztráty. V Olomouckém a Zlínském kraji se populace hrabošů pohybuje na 2,7 a 2,8 násobku prahu škodlivosti, lokální škody způsobené hraboši byly hlášeny nově i z některých okresů středních Čech.

"V průměru se hodnoty populací pohybovaly těsně nad úrovní prahu škodlivosti, což je pro letní období 200 aktivních východů z nor na hektar. Populace ve Zlínském a Olomouckém kraji dosáhly hodnot 568 a 546 aktivních východů z nor na hektar. V okolí Kroměříže a Olomouce se objevovaly lokality, kde se v porostech krmných plodin populace hrabošů pohybovaly na úrovni 3000 až 5000 aktivních nor na hektar," uvedla Kršková.

V Jihomoravském kraji odborníci zjistili v průměru 272 aktivních nor na jednom hektaru, na některých lokalitách ale hraboši zničili až 80 procent porostů. Problémy s hraboši se podle ÚKZÚZ začínají objevovat také v některých okresech v Čechách, například v Polabí.

"Predikce dalšího možného vývoje je nejistá. S ohledem na zkušenosti z minulých let lze však předpokládat, že dojde k přesunu hrabošů po sklizni hlavních plodin na okolní plochy s rostlinným pokryvem a následně se opět rozšíří do nových osevů ozimů na konci léta," doplnila mluvčí.

