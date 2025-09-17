Hradec Králové má Energetické společenství pro elektřinu, čeká milionové úspory
"Energetické společenství je pro nás praktickým nástrojem, jak chytře využít elektřinu vyrobenou na městských budovách. Dokážeme ji sdílet mezi školami, magistrátem nebo sportovišti, vždy tam, kde přinese největší úsporu," uvedl náměstek primátorky pro rozvoj města Lukáš Řádek (TOP 09).
Radnice předpokládá, že v budoucnu by se do systému mohly postupně zapojit i firmy, společenství vlastníků bytů i domácnosti. "Čím více výrobců i odběratelů se do systému zapojí, tím stabilnější a pružnější bude celý model. V další fázi plánujeme využívat také akumulaci energie," uvedl ředitel Technologického centra Hradec Králové Ondřej Zezulák.
Slunečními elektrárnami by město postupně chtělo osadit 23 objektů základních a mateřských škol. V první etapě pořídí sluneční elektrárny pro tři školské objekty, investici odhaduje na osm milionů korun bez DPH. Firma vzešlá z výběrového řízení by měla instalace udělat letos a v roce 2026. Dosud město pořídilo jednu sluneční elektrárnu, a to na střeše ubytovny v Brněnské ulici.
