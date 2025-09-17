https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hradec-kralove-ma-energeticke-spolecenstvi-pro-elektrinu-ceka-milionove-uspory
Hradec Králové má Energetické společenství pro elektřinu, čeká milionové úspory

17.9.2025 09:47 | HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK)
Diskuse: 1
Fotovoltaický panel
Fotovoltaický panel
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | e pants / Flickr
Město Hradec Králové založilo Energetické společenství Hradec Králové, jehož členové budou sdílet elektřinu vyrobenou v chystaných fotovoltaických elektrárnách na střechách škol a dalších městských budov. Společenství by mělo snížit závislost města a jeho organizací na externích dodavatelích elektřiny a ušetřit při platbách za energie. Úspory by mohly být v milionech korun, uvedla radnice.
 
Do projektu, jehož koordinátorem je městské Technologické centrum Hradec Králové, by se mělo zapojit 15 městských organizací, především škol. Společenství by mělo v budoucnu disponovat elektřinou z 12 fotovoltaických elektráren s odhadovaným souhrnným výkonem 270 kilowattů. Elektrárny na střechách škol budou moci například o letních prázdninách vyrobenou elektřinu předávat jiným městským objektům, třeba koupališti Flošna.

"Energetické společenství je pro nás praktickým nástrojem, jak chytře využít elektřinu vyrobenou na městských budovách. Dokážeme ji sdílet mezi školami, magistrátem nebo sportovišti, vždy tam, kde přinese největší úsporu," uvedl náměstek primátorky pro rozvoj města Lukáš Řádek (TOP 09).

Radnice předpokládá, že v budoucnu by se do systému mohly postupně zapojit i firmy, společenství vlastníků bytů i domácnosti. "Čím více výrobců i odběratelů se do systému zapojí, tím stabilnější a pružnější bude celý model. V další fázi plánujeme využívat také akumulaci energie," uvedl ředitel Technologického centra Hradec Králové Ondřej Zezulák.

Slunečními elektrárnami by město postupně chtělo osadit 23 objektů základních a mateřských škol. V první etapě pořídí sluneční elektrárny pro tři školské objekty, investici odhaduje na osm milionů korun bez DPH. Firma vzešlá z výběrového řízení by měla instalace udělat letos a v roce 2026. Dosud město pořídilo jednu sluneční elektrárnu, a to na střeše ubytovny v Brněnské ulici.

Jan Šimůnek

17.9.2025 10:36
Hradečtí prostě aspirují na vysávání našich peněženek. Už kvůli těmto lidem by bylo vhodné zrušit všechny dotace na OZE.
