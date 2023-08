Hradecký kraj vydal výjimku na lov problémových vlků, nejde o okamžitý odstřel

Michal Uhrovič 3.8.2023 14:07 Reaguje na Radek Čuda

Pokud by lidi byli odpovědní za svou práci a vykonávali ji dobře, tak by o tom mohl rozhodnout starosta a myslivec, co se v dané oblasti orientuje a pohybuje.

Nyní je na to třeba několik úředníků z různých úřadů, protože každý druhý by to ojebal nebo by se nechal podplatit, tak je třeba pro jistotu více úředníků.



příklad: přijde shoda 9 z 10, že vlk drancuje chovy zvěře a je to neúnosné, ale jeden úředník ochranář se postaví proti. Takže vlk bude drancovat chovatelům jejich stáda a nikdo s tím nic neudělá.

Přece chovatelé dostanou kompenzace, tak vo co tady jde.



Nebo to bude u nás fungovat jinak?

Jsem pesimista, takže mě to správnější řešení moc nenapadá.

