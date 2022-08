Hubáčková: Nové poznatky o mapování škod na Ukrajině MŽP získá možná v září

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nové poznatky z mapování škod způsobených válkou důležité pro budoucí ekologickou pomoc Ukrajině se ministerstvo životního prostředí (MŽP) asi dozví v září, kdy do Prahy opět přijede ukrajinský ministr životního prostředí Ruslan Strilec. ČTK to řekla tento týden ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) při zahájení venkovní výstavy Ukrajina očima přírodovědců před budovou MŽP v pražských Vršovicích. Expozice snímků pořízených vědci z Česka před válkou přibližuje krásy ukrajinské přírody. Součástí je i sbírka na pomoc napadené zemi. Česko v červenci uzavřelo s Ukrajinou memorandum o spolupráci v ochraně přírody. Hubáčková tehdy uvedla, že Česko by po válce mohlo Ukrajině pomoci mapovat a likvidovat škody na životním prostředí a na Ukrajinu vyslat zástupce výzkumných organizací.

"V tuto chvíli nemáme nové informace než to, že pan ministr Ruslan Strilec přijede v září na náš seminář, který máme k adaptaci, a že nám ty informace přiveze," řekla Hubáčková. Podotkla, že nyní není možné, aby vědci z Česka jeli na Ukrajinu poškození sami mapovat. "Takže doufám, že budeme mít příležitost s panem ministrem strávit delší dobu a že se ty informace dozvím," dodala Hubáčková.

Hubáčková v červenci po podpisu memoranda, jehož příprava začala už před válkou, uvedla, že by Česko mohlo v budoucnu Ukrajině pomoci s obnovou zásobování pitnou vodou, řešením kvality vod či s dekontaminací půd. Strilec tehdy v Praze řekl, že bude trvat desítky let, než se ukrajinská příroda po ruské invazi vrátí do své původní podoby.

K výtěžku z výstavy pak ministryně řekla, že možná pomůže například s likvidací odpadů na Ukrajině. Využití peněz je však podle Hubáčkové na Charitě ČR, s níž resort spolupracuje. Lidé mohou dobrovolně přispět pomocí QR kódu umístněném na jednom z panelů.

Výstava ukazuje národní parky, přírodní rezervace, ale i další působivé kouty ukrajinské přírody v době před válkou. Návštěvníkům přiblíží třeba národní park Synevyr, který se rozkládá v Zakarpatí na ploše přes 40 000 hektarů. Park tvoří několik paralelních horských pásem. Další ze snímků zachytil rezervaci Askanija-Nova v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny nebo vrchol Hoverla. Ten je nejvyšší horou Ukrajiny a nalézá se na hranici Zakarpatské a Ivano-Frankivské oblasti na jihozápadě země.

Jedna z organizátorek výstavy Kateřina Poledníková ČTK řekla, že za snímky stojí desítka výzkumníků. "Všechno jsou to biologové," podotkla Poledníková, která vede neziskovou organizaci Alka Wildlife zaměřenou na výzkum a ochranu volně žijících živočichů. Kromě MŽP, Alka Wildlife a Charty ČR na organizaci výstavy spolupracovala také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

