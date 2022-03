IEA: EU je schopna výrazně omezit dovoz zemního plynu z Ruska

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Evropská unie je schopna do jednoho roku snížit dovoz zemního plynu z Ruska o více než třetinu, a to prostřednictvím opatření, která by byla v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu (Green Deal). Uvedla to Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Ve své zprávě představila desetibodový plán k omezení závislosti EU na ruském plynu.

Plán zahrnuje například nahrazování ruského plynu dodávkami z alternativních zdrojů, snižování spotřeby plynu, urychlení projektů pro výrobu solární a větrné energie či maximalizaci výroby elektřiny z bioenergie a jádra.

IEA rovněž upozornila, že EU by mohla snižování závislosti na ruském plynu urychlit opatřeními, která by nebyla v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a zahrnovala větší využívání uhlí a ropy. V případě využití těchto opatření, která IEA do plánu nezahrnula, by dovoz plynu z Ruska mohl klesnout o více než polovinu.

V loňském roce EU z Ruska dovezla 155 miliard krychlových metrů zemního plynu. Ruský plyn se tak podílel zhruba 45 procenty na celkovém dovozu plynu do EU a zhruba 40 procenty na celkové spotřebě plynu v EU.

"Využívání zdrojů zemního plynu jako ekonomické a politické zbraně v případě Ruska ukazuje, že Evropa musí uskutečnit rychlé kroky, aby byla připravena čelit velké nejistotě ohledně dovozu ruského plynu v příští zimě," uvedl šéf IEA Fatih Birol. "Desetibodový plán IEA nabízí praktické kroky ke snížení závislosti Evropy na dovozu ruského plynu o více než třetiny během roku. Zároveň podporuje přechod k čisté energii, a to bezpečným a dostupným způsobem," dodal.

Evropská komisařka pro energetiku Kadri Simsonová označila snížení závislosti na ruském plynu za strategickou nutnost pro Evropskou unii. "V posledních letech jsme výrazně diverzifikovali dodávky," uvedla. "Ruský útok na Ukrajinu je však přelomovým okamžikem. Příští týden Evropská komise navrhne cestu k co nejrychlejšímu dosažení nezávislosti Evropy na ruském plynu. Analýza IEA nastiňuje řadu konkrétních kroků, které můžeme k dosažení tohoto cíle učinit," dodala.

