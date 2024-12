IEA: Geotermální energie by mohla pokrýt 15 procent růstu poptávky po elektřině

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Geotermální energie by mohla do roku 2050 pokrýt až 15 procent celosvětového růstu poptávky po elektřině. Zvýšení kapacity by vyprodukovalo až 800 gigawattů, což je tolik elektřiny, kolik ročně spotřebují Indie a USA dohromady. Takový rozvoj však bude nejprve vyžadovat snížení nákladů. Uvedla to ve své zprávě o budoucnosti geotermální energie Mezinárodní agentura pro energii (IEA).V současné době je geotermální energie velmi nevyužitým zdrojem, pokrývá zhruba jen jedno procento celosvětové poptávky po elektřině. Generální ředitel IEA Fatih Birol upozornil, že růst geotermální energie by mohl do roku 2035 přinést investice v hodnotě jednoho bilionu USD (23,8 bilionu Kč).

Podle IEA by geotermální energie mohla vycházet z odborných znalostí dnešního ropného a plynárenského průmyslu, například využitím stávajících vrtných zařízení. To by mohlo pomoci dostat se hlouběji pod zemský povrch a využít rozsáhlé zdroje s nízkými emisemi.

V současnosti se většina instalované kapacity nachází v zemích, které mají buď vulkanickou činnost, nebo se rozkládají na tektonických zlomových liniích, což usnadňuje přístup ke zdrojům. Mezi současné lídry v této oblasti patří USA, Island, Indonésie, Turecko, Keňa a Itálie. Nové technologie však otevírají možnosti jejího využití v téměř všech zemích.

Německá vláda se nedávno vyslovila pro urychlení rozvoje geotermální energie a urychlení schvalovacího procesu pro geotermální elektrárny, tepelná čerpadla a systémy skladování tepla. Toto téma bude na programu pondělního zasedání ministrů energetiky EU, upozornila agentura DPA.

