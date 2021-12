IEA: Globální výroba elektřiny z uhlí letos zřejmě dosáhne rekordního maxima

Miroslav Vinkler 20.12.2021 06:14

Skleníkovému efektu vděčíme za to, že naše planeta je vůbec obyvatelná – kdyby ho nebylo, byla by průměrná teplota na Zemi -15 °C místo současných +15 °C. Většina tepelného záření dopadajícího na zemský povrch by se totiž zase odrazila zpátky do vesmíru, zatímco atmosférická obálka skleníkových plynů přidrží teplo pěkně dole u země.



Na tomto skleníkovém efektu má zásluhu z 95 % vodní pára, na kysličník uhličitý připadá jen 3,17 %, z toho lidský podíl je jen 0,117 %. To znamená, že 99,72 % skleníkového efektu je ryze přírodního původu a jen 0,28 % připadá na plyny vyprodukované lidskou činností (CO2, metan apod.).



Z těchto čísel je patrné, že celý poplach kvůli „uhlíkové stopě“ a na něm postavený Green Deal není nic než humbuk, protože ani dosažením stoprocentní „uhlíkové neutrality“ by se na klimatických poměrech nic podstatného nezměnilo. Na vývoj klimatu máme jako lidstvo zanedbatelný vliv, klimata je ovlivňováno prakticky výhradně sluneční aktivitou, s níž ovšem nic nenaděláme. Tažení proti emisím CO2 je pošetilé a zbytečné, zato však může zlikvidovat celá průmyslová odvětví a uvrhnout lidstvo zpět do chudoby a do zápasu o holé přežití.

/neviditelný pes/

Odpovědět